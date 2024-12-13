Créateur de Vidéos d'Amélioration de Catalogue : Boostez les Ventes avec l'AI

Automatisez des vidéos produits de haute qualité pour votre catalogue e-commerce en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour augmenter les ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les petits détaillants en ligne, conçue comme un "modèle de vidéo promo de lancement de nouveau produit" pour introduire rapidement un nouvel article. Le style visuel doit être dynamique et visuellement attrayant, utilisant des couleurs vives et des transitions énergiques, complété par une musique moderne et entraînante, le tout construit en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour garantir un aspect soigné et professionnel. Cette vidéo captera efficacement l'attention pour un "marketing vidéo e-commerce" efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez un segment de campagne "Publicités Vidéo Catalogue" persuasif de 60 secondes destiné aux responsables marketing, mettant l'accent sur les "capacités créatives évolutives" pour des gammes de produits diversifiées. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif avec des graphismes percutants et des transitions fluides, accompagnée d'une voix off convaincante et autoritaire générée à l'aide de la "Génération de voix off" à partir d'un script, assurant un message cohérent et une expérience audio de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une annonce concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux marketeurs des réseaux sociaux, mettant en avant les "visuels de haute qualité" d'un produit avec une touche de "Personnalisation". Cette vidéo rapide doit comporter un montage tendance et rapide et une musique de fond contemporaine, assurant un engagement maximal, et doit inclure des "Sous-titres/légendes" clairement visibles pour transmettre les messages clés même lorsqu'elle est visionnée sans son, la rendant parfaite pour les défilements rapides.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Amélioration de Catalogue

Transformez votre catalogue de produits en publicités vidéo engageantes sans effort, attirant plus de clients et mettant en valeur vos produits avec des visuels dynamiques.

1
Step 1
Téléchargez les Données Produits
Commencez par intégrer votre flux de produits existant. Notre plateforme utilise votre intégration de données produits pour servir de base précise à la génération vidéo dynamique, maintenant la cohérence avec votre catalogue.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement et optimisés pour le e-commerce. Ces modèles fournissent un point de départ rapide et efficace pour créer des visuels de haute qualité.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Personnalisez votre vidéo en incorporant des éléments captivants. Améliorez les explications de produits en utilisant des avatars AI, la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, ou des voix off personnalisées pour donner vie à votre catalogue.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo avec des options de redimensionnement de format d'image précises et d'exportation adaptées à diverses plateformes publicitaires. Votre vidéo de catalogue améliorée est maintenant prête pour une distribution percutante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Produits avec des Vidéos Propulsées par l'AI

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de démonstration de produits époustouflantes, enrichissant votre catalogue numérique avec des visuels dynamiques et des présentations détaillées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité créative de mes vidéos produits ?

La plateforme de création vidéo AI de HeyGen vous permet de produire des visuels de haute qualité pour vos vidéos produits, offrant des capacités créatives telles que des Polices & médias personnalisés, et des Animations engageantes pour présenter vos produits de manière unique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos produits efficace pour le e-commerce ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos produits, fournissant des Solutions Vidéo E-commerce complètes grâce à ses fonctionnalités de Création Vidéo Sans Code et de Création Vidéo Automatisée, parfaites pour générer efficacement des Publicités Vidéo Catalogue percutantes.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour des démonstrations de produits engageantes ?

Oui, HeyGen exploite des avatars AI réalistes et des capacités de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour créer des Vidéos Démo Produit captivantes, complètes avec une génération de voix off naturelle, augmentant considérablement l'engagement.

Comment HeyGen soutient-il la création vidéo évolutive pour de grands catalogues de produits ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos d'amélioration de catalogue robuste, permettant l'Évolutivité grâce à son processus de Création Vidéo Automatisée et à l'Intégration de Données Produits transparente, rationalisant votre processus créatif pour des gammes de produits étendues.

