Produisez facilement des vidéos d'instruction professionnelles avec génération de voix off pour des leçons de menuiserie claires et concises.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de menuiserie DIY de 1,5 minute pour les constructeurs intermédiaires, axé sur la maîtrise des techniques avancées de découpe de joints. La vidéo doit présenter des visuels dynamiques en gros plan et une bande sonore engageante et légèrement entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour élaborer des instructions précises et choisissez parmi divers modèles et scènes pour une présentation professionnelle de ces vidéos de menuiserie.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative de 2 minutes pour les étudiants en menuiserie et les propriétaires de petites entreprises, détaillant l'entretien et le soin appropriés des outils pour leur longévité. Le style visuel sera épuré avec des gros plans détaillés et des graphiques explicatifs, soutenus par une narration professionnelle. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont inclus pour l'accessibilité, et améliorez la présentation en utilisant des ressources pertinentes de la bibliothèque de médias/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide rapide de 45 secondes pour les apprentis menuisiers, présentant les caractéristiques et les meilleures utilisations des types de bois courants dans les projets de menuiserie. La vidéo nécessite une présentation visuellement riche avec divers échantillons de bois et un ton audio encourageant et amical. Employez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser le contenu pour diverses plateformes, en livrant efficacement des vidéos d'instruction clés sur la sélection du bois.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation en Menuiserie

Produisez rapidement des vidéos de formation en menuiserie professionnelles avec des outils AI puissants, améliorant l'apprentissage et l'engagement de votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Transformez vos directives détaillées de formation en menuiserie en une vidéo dynamique en saisissant votre script. Notre plateforme utilise la technologie de "texte en vidéo à partir d'un script" pour construire automatiquement les scènes initiales.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour agir en tant qu'instructeur à l'écran pour les directives de menuiserie. Ces avatars peuvent délivrer votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre formation avec des médias de stock pertinents de notre "bibliothèque de médias" complète pour démontrer visuellement des techniques de menuiserie complexes, assurant que votre audience saisit chaque détail.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant nos "contrôles de branding" pour maintenir une apparence cohérente. Enfin, exportez votre vidéo de formation en menuiserie complétée, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Directives Complexes

Simplifiez les directives complexes de menuiserie et de travail du bois en vidéos d'instruction claires et compréhensibles avec des avatars AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation en menuiserie ?

La capacité avancée de HeyGen de transformer le "texte en vidéo à partir d'un script", combinée avec des "avatars AI" réalistes et la "génération de voix off", permet la création rapide de "vidéos d'instruction" de haute qualité sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipements complexes. Cela rend la "production de vidéos éducatives" efficace et évolutive.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding et l'accessibilité dans les vidéos de menuiserie ?

HeyGen fournit des "contrôles de branding" robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans les "tutoriels de menuiserie DIY". De plus, il génère automatiquement des "sous-titres/captions" pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs, garantissant que votre sortie de "créateur de vidéos de formation en menuiserie" est inclusive.

HeyGen fournit-il des ressources créatives pour accélérer la création de contenu pour les vidéos éducatives ?

Absolument. HeyGen propose une "bibliothèque de médias" complète et une large gamme de "modèles et scènes" conçus pour donner un coup de pouce à votre "production de vidéos éducatives". Ce "moteur créatif" simplifie le processus de "génération de vidéos de bout en bout" pour des "vidéos DIY" engageantes.

Comment HeyGen assure-t-il la compatibilité des vidéos sur différentes plateformes de visionnage ?

HeyGen offre des options de "redimensionnement de rapport d'aspect" et d'exportation fluides, vous permettant d'optimiser votre contenu de "créateur de vidéos de formation en menuiserie" pour diverses plateformes numériques et tailles d'écran. Cette capacité garantit que vos "vidéos d'instruction" atteignent efficacement votre public, peu importe où ils regardent.

