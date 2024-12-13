Créateur de Vidéos pour la Croissance de Carrière : Boostez Votre Présence Professionnelle

Créez facilement des vidéos professionnelles pour des posts LinkedIn et la croissance de carrière en utilisant notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo professionnelle dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les consultants, présentant un service complexe dans un format moderne, engageant et facile à comprendre. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour construire une présentation soignée, accompagnée d'une musique de fond entraînante, afin de captiver votre audience et stimuler l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les équipes internes et les nouveaux employés, simplifiant un processus d'intégration complexe en un format clair et instructif. Avec la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script, transformez vos instructions écrites en une présentation amicale et utile, garantissant une compréhension rapide et un démarrage en douceur pour votre équipe.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes pour les leaders d'opinion et les bâtisseurs de marques personnelles, conçue comme un puissant post LinkedIn pour partager des insights industriels. Cette vidéo de marque doit présenter un style visuel soigné et autoritaire, associé à une voix off dynamique générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, pour établir la crédibilité et favoriser l'interaction communautaire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour la Croissance de Carrière

Produisez facilement des vidéos professionnelles pour mettre en valeur vos compétences et réalisations, propulsant ainsi votre croissance de carrière.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo avec Texte-à-Vidéo
Commencez par transformer vos idées et votre récit de carrière en un plan vidéo captivant en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script, vous faisant gagner un temps précieux.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Médias
Améliorez vos vidéos professionnelles en sélectionnant un avatar AI réaliste pour être votre présentateur. Enrichissez votre histoire avec des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix Off et Branding
Personnalisez davantage votre contenu avec une génération de voix off au son naturel. Appliquez des contrôles de branding comme des logos et des couleurs pour vraiment personnaliser votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre vidéo de croissance de carrière captivante en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect, garantissant qu'elle est prête pour toute plateforme pour mettre en valeur vos vidéos professionnelles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un Contenu Inspirant de Leadership d'Opinion

Établissez-vous en tant qu'expert et inspirez votre audience en créant des vidéos motivantes et captivantes pour soutenir votre parcours professionnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma croissance de carrière avec des vidéos professionnelles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles et soignées idéales pour la croissance de carrière et des posts LinkedIn percutants. Notre créateur de vidéos AI simplifie la création de contenu, vous aidant à vous démarquer dans le paysage professionnel.

HeyGen prend-il en charge les capacités de texte-à-vidéo avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen propose une technologie avancée de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez également utiliser la génération de voix off intégrée pour une narration captivante.

Quels outils d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu ?

HeyGen fournit des outils d'édition vidéo intuitifs, y compris un éditeur glisser-déposer convivial et une vaste sélection de modèles vidéo. Personnalisez facilement les éléments vidéo de notre bibliothèque multimédia pour créer des vidéos de marque qui correspondent parfaitement à votre message.

Puis-je créer des vidéos de marque avec HeyGen et garantir leur accessibilité ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles et de marque avec des contrôles de branding complets. Améliorez l'accessibilité et l'engagement avec la génération automatique de sous-titres pour tous vos efforts de marketing vidéo.

