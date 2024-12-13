Créateur de Vidéos d'Insights de Performance Automobile pour les Professionnels de l'Automobile

Transformez vos insights basés sur les données en rapports vidéo engageants et insights avec nos modèles de vidéos personnalisables.

522/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 90 secondes destinée aux managers du secteur automobile, mettant en avant l'efficacité des outils de montage vidéo AI pour générer des rapports vidéo en temps réel et des insights. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides entre les visualisations de données et les séquences en direct, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une introduction vidéo personnalisée percutante de 45 secondes pour les vendeurs de voitures, intégrant des intégrations CRM pour délivrer des messages ciblés aux acheteurs potentiels. La vidéo doit adopter un style visuel et audio amical mais professionnel, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir un accueil chaleureux et personnalisé et un appel à l'action convaincant, renforçant la touche personnelle sans effort manuel étendu.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'examen technique détaillée de 2 minutes pour les passionnés de voitures et les acheteurs potentiels, décomposant les caractéristiques complexes des véhicules et les aspects de performance. Le style visuel doit être en haute définition et explicatif, utilisant une combinaison de séquences d'archives de la bibliothèque multimédia/soutien d'archives de HeyGen et de graphiques personnalisés, tandis que la voix off autoritaire est créée sans effort à l'aide de la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, mettant en évidence les insights clés basés sur les données sur les capacités de la voiture.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Insights de Performance Automobile

Transformez sans effort des données complexes de performance automobile en vidéos engageantes et professionnelles avec des outils de montage AI et des insights en temps réel, conçus pour les experts de l'automobile.

1
Step 1
Choisissez Votre Base Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une variété de "modèles de vidéos" conçus professionnellement pour le contenu automobile. Ces "Modèles & scènes" offrent un point de départ solide pour présenter des insights de performance automobile.
2
Step 2
Ajoutez Vos Données de Performance
Importez facilement vos "insights basés sur les données" et éléments visuels. Utilisez le "montage vidéo par glisser-déposer" pour organiser les graphiques, les tableaux et les séquences, rendant les métriques de performance complexes faciles à comprendre.
3
Step 3
Créez une Narration Engagée
Améliorez votre vidéo avec une narration dynamique. Utilisez la "génération de voix off" pour ajouter des "voix off AI" professionnelles qui expliquent clairement les métriques de performance clés et l'analyse, assurant clarté et engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Insights
Finalisez votre vidéo et "Exportez"-la dans divers formats et ratios d'aspect. Intégrez sans effort votre "rapport vidéo et insights" complété dans votre "tableau de bord de performance" ou partagez-le directement, permettant une prise de décision éclairée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualisez les Insights de Performance Automobile

.

Transformez des données complexes de performance automobile en vidéos engageantes alimentées par AI, visualisant efficacement les insights clés pour les parties prenantes et les clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'analyses de performance automobile ?

HeyGen utilise des outils avancés de montage vidéo AI pour transformer des données complexes en rapports vidéo engageants. Vous pouvez générer des vidéos professionnelles d'analyses de performance automobile avec des voix off AI, rendant les insights basés sur les données facilement compréhensibles pour votre audience.

Quels outils de montage vidéo AI HeyGen propose-t-il pour la création de contenu automobile ?

HeyGen offre des outils complets de montage vidéo AI, y compris des avatars AI, la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, et la génération de voix off. Cela permet la production efficace de vidéos automobiles de haute qualité, des publicités vidéo de voitures aux vidéos de revue de véhicules, améliorant vos vidéos sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il intégrer des données pour des rapports vidéo en temps réel et des introductions vidéo personnalisées ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos pour des insights basés sur les données, permettant des introductions vidéo personnalisées et améliorant les rapports vidéo. Ses capacités vous permettent d'intégrer des informations dynamiques pour des aperçus de tableaux de bord de performance convaincants et un contenu vidéo automobile ciblé.

Quelles fonctionnalités simplifient la création de vidéos automobiles avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos automobiles professionnelles avec un montage vidéo intuitif par glisser-déposer et une large sélection de modèles de vidéos. Ajoutez facilement des sous-titres et des contrôles de marque pour produire des publicités vidéo de voitures et des vidéos sur les réseaux sociaux qui captent l'attention.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo