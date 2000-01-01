Ajoutez une vidéo dans PowerPoint en toute simplicité
Améliorez votre présentation PowerPoint en y intégrant des vidéos de manière fluide. Découvrez la simplicité de notre génération de voix off et de sous-titres pour rendre votre diaporama vraiment captivant.
Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen
Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment vous passez de l’idée à la vidéo finale :
Pas d’équipe, pas de tournage. Juste votre agent vidéo IA au travail.
Création vidéo native aux prompts
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée, et Agent vous renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler le contenu manuellement.
Génération vidéo de bout en bout
L’agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme pour optimiser la clarté et les performances.
Conçu avec structure et intention
Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.
Comment ajouter une vidéo dans PowerPoint
Apprenez à intégrer des vidéos en toute fluidité dans vos présentations PowerPoint grâce à notre guide étape par étape pour raconter des histoires multimédias de manière efficace.
Sélectionner la diapositive
Commencez par sélectionner la diapositive de votre présentation PowerPoint sur laquelle vous souhaitez que la vidéo apparaisse. Assurez-vous qu’il s’agit de la bonne diapositive afin de préserver la fluidité et le contexte.
Utiliser l’onglet Insertion
Accédez à l’onglet « Insertion » dans le ruban PowerPoint. C’est là que vous pouvez ajouter différents types de médias, y compris des vidéos, à votre présentation.
Choisir la source vidéo
Cliquez sur « Vidéo » dans l’onglet Insertion, puis sélectionnez « Vidéo en ligne » ou « Vidéo sur mon PC ». Vous pouvez utiliser des liens YouTube ou Vimeo si vous choisissez une source en ligne.
Ajuster les paramètres de lecture
Après avoir intégré la vidéo, utilisez l’onglet « Lecture » pour configurer des options comme la lecture automatique, la boucle et le découpage. Cela garantit une intégration fluide et une lecture optimale pendant votre présentation.
Avis HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs
HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.
Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis
Création vidéo multilingue sans effort, où que vous soyez
J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter mes messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.
- Jacob B.
Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.
- Corneliu C.
Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu
HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, il me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.
- Brent M.
Enfin, une plateforme vidéo IA qui donne une impression humaine
Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.
- Magnus J.
Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel
Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les détails. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, parfaites pour YouTube.
- Christine B.
Améliorez votre présentation PowerPoint avec des vidéos en toute simplicité
Découvrez comment HeyGen simplifie l’ajout de vidéos à PowerPoint et améliore vos présentations. Intégrez des vidéos en toute simplicité et engagez votre audience plus efficacement.
Création de publicités ultra-performantes en quelques minutes avec la vidéo IA
Création de publicités ultra-performantes en quelques minutes avec la vidéo IA
Boostez l’engagement et la rétention en formation grâce à l’IA
Boostez l'engagement et la rétention en formation grâce à l'IA
Inspirez et élevez votre audience avec des vidéos motivantes
Inspirez et élevez votre audience avec des vidéos motivantes
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Comment ajouter une vidéo dans PowerPoint avec HeyGen ?
Intégrer une vidéo dans votre présentation PowerPoint avec HeyGen est un jeu d’enfant. Vous pouvez créer une vidéo à l’aide des avatars IA et de la génération de voix off de HeyGen, puis l’insérer simplement dans votre diapositive via l’onglet Insertion dans PowerPoint. Assurez-vous que la vidéo est enregistrée dans un format compatible, comme le H.264.
HeyGen peut-il m’aider à intégrer une vidéo en ligne dans ma présentation ?
Oui, HeyGen prend en charge l’intégration de vidéos en ligne. En générant un code d’intégration à partir de votre vidéo créée avec HeyGen, vous pouvez facilement l’insérer dans votre présentation PowerPoint à l’aide de l’option « Vidéo en ligne » dans l’onglet Insertion, ajoutant ainsi du dynamisme à votre présentation.
Quels formats vidéo sont compatibles avec PowerPoint et HeyGen ?
HeyGen exporte des vidéos dans des formats populaires comme le .mp4, compatibles avec PowerPoint. Cela garantit une intégration fluide lorsque vous ajoutez votre vidéo aux diapositives ou que vous partagez des présentations via des plateformes comme Microsoft 365.
Est-il possible d’ajouter des sous-titres à ma vidéo avec HeyGen avant de l’intégrer dans PowerPoint ?
Absolument, HeyGen propose des outils pour générer des sous-titres ou des légendes que vous pouvez superposer à vos vidéos. Cela garantit une meilleure accessibilité et compréhension lorsque la vidéo est intégrée dans votre présentation PowerPoint.
