Ajoutez une vidéo dans PowerPoint en toute simplicité

Améliorez votre présentation PowerPoint en y intégrant des vidéos de manière fluide. Découvrez la simplicité de notre génération de voix off et de sous-titres pour rendre votre diaporama vraiment captivant.

Étape 1
Saisissez Votre Prompt
Étape 2
Cliquez Sur Le Bouton Générer
Étape 3
Regardez Votre Vidéo Prendre Vie
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Les plus grandes entreprises du monde font confiance à HeyGen
Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.

Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen

Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment vous passez de l’idée à la vidéo finale :

Pas d’équipe, pas de tournage. Juste votre agent vidéo IA au travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète.

Création vidéo native aux prompts

Création vidéo native aux prompts

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée, et Agent vous renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler le contenu manuellement.

Génération vidéo de bout en bout

Génération vidéo de bout en bout

L’agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme pour optimiser la clarté et les performances.

Conçu avec structure et intention

Conçu avec structure et intention

Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.

Comment ça marche

Comment ajouter une vidéo dans PowerPoint

Apprenez à intégrer des vidéos en toute fluidité dans vos présentations PowerPoint grâce à notre guide étape par étape pour raconter des histoires multimédias de manière efficace.

Étape 1

Sélectionner la diapositive

Commencez par sélectionner la diapositive de votre présentation PowerPoint sur laquelle vous souhaitez que la vidéo apparaisse. Assurez-vous qu’il s’agit de la bonne diapositive afin de préserver la fluidité et le contexte.

Étape 2

Utiliser l’onglet Insertion

Accédez à l’onglet « Insertion » dans le ruban PowerPoint. C’est là que vous pouvez ajouter différents types de médias, y compris des vidéos, à votre présentation.

Étape 3

Choisir la source vidéo

Cliquez sur « Vidéo » dans l’onglet Insertion, puis sélectionnez « Vidéo en ligne » ou « Vidéo sur mon PC ». Vous pouvez utiliser des liens YouTube ou Vimeo si vous choisissez une source en ligne.

Étape 4

Ajuster les paramètres de lecture

Après avoir intégré la vidéo, utilisez l’onglet « Lecture » pour configurer des options comme la lecture automatique, la boucle et le découpage. Cela garantit une intégration fluide et une lecture optimale pendant votre présentation.

Avis

Avis HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs

HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.

G2-White-Orange-Icon

Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis

G2-Teal-Orange-Icon

Création vidéo multilingue sans effort, où que vous soyez

J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter mes messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène

Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu

HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, il me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Enfin, une plateforme vidéo IA qui donne une impression humaine

Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel

Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les détails. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, parfaites pour YouTube.

- Christine B.

Cas d’usage

Améliorez votre présentation PowerPoint avec des vidéos en toute simplicité

Découvrez comment HeyGen simplifie l’ajout de vidéos à PowerPoint et améliore vos présentations. Intégrez des vidéos en toute simplicité et engagez votre audience plus efficacement.

Icône 1

Création de publicités ultra-performantes en quelques minutes avec la vidéo IA

Effortlessly incorporate engaging video ads into your PowerPoint slides with AI, saving time and boosting presentation impact.

Icône 2

Boostez l’engagement et la rétention en formation grâce à l’IA

Integrate informative videos into your slides to captivate learners, improving training outcomes and information retention.

Icône 3

Inspirez et élevez votre audience avec des vidéos motivantes

Add compelling motivational videos to PowerPoint slides to enhance message delivery and inspire your audience.

Vous avez des questions ? Nous avons les réponses

Comment ajouter une vidéo dans PowerPoint avec HeyGen ?

Intégrer une vidéo dans votre présentation PowerPoint avec HeyGen est un jeu d’enfant. Vous pouvez créer une vidéo à l’aide des avatars IA et de la génération de voix off de HeyGen, puis l’insérer simplement dans votre diapositive via l’onglet Insertion dans PowerPoint. Assurez-vous que la vidéo est enregistrée dans un format compatible, comme le H.264.

HeyGen peut-il m’aider à intégrer une vidéo en ligne dans ma présentation ?

Oui, HeyGen prend en charge l’intégration de vidéos en ligne. En générant un code d’intégration à partir de votre vidéo créée avec HeyGen, vous pouvez facilement l’insérer dans votre présentation PowerPoint à l’aide de l’option « Vidéo en ligne » dans l’onglet Insertion, ajoutant ainsi du dynamisme à votre présentation.

Quels formats vidéo sont compatibles avec PowerPoint et HeyGen ?

HeyGen exporte des vidéos dans des formats populaires comme le .mp4, compatibles avec PowerPoint. Cela garantit une intégration fluide lorsque vous ajoutez votre vidéo aux diapositives ou que vous partagez des présentations via des plateformes comme Microsoft 365.

Est-il possible d’ajouter des sous-titres à ma vidéo avec HeyGen avant de l’intégrer dans PowerPoint ?

Absolument, HeyGen propose des outils pour générer des sous-titres ou des légendes que vous pouvez superposer à vos vidéos. Cela garantit une meilleure accessibilité et compréhension lorsque la vidéo est intégrée dans votre présentation PowerPoint.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Ajouter une vidéo dans PowerPoint | Sublimez vos présentations | HeyGen