Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation au leadership de 45 secondes conçue pour responsabiliser les leaders étudiants actuels avec des compétences essentielles, présentée dans un style visuel professionnel mais accessible avec une musique de fond entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un look soigné et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour transformer efficacement votre programme en contenu engageant.
Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour informer l'ensemble des étudiants et du corps enseignant sur l'impact des diverses organisations étudiantes et initiatives sur le campus, avec un style visuel propre et informatif qui met en avant des activités variées. Assurez l'accessibilité pour tous en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen et améliorez l'attrait visuel avec du contenu pertinent de la bibliothèque multimédia/support de stock.
Produisez une vidéo motivationnelle concise de 20 secondes destinée à des équipes spécifiques de leadership étudiant pour favoriser le travail d'équipe et la collaboration, en utilisant un style visuel énergique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante. Adaptez sans effort cette création de "créateur de vidéos de leadership sur le campus" pour diverses plateformes sociales en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen, complété par une génération de voix off claire.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Leadership sur le Campus

Créez des vidéos de leadership percutantes pour le campus et le recrutement avec un générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant votre création de contenu du concept au partage.

1
Step 1
Créez Votre Fondation Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou utilisez le générateur de vidéos AI pour transformer votre script en un point de départ dynamique pour les vidéos de leadership sur le campus.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et du Branding
Personnalisez votre message de leadership en incorporant des avatars AI réalistes pour représenter vos leaders de campus, rendant votre message plus engageant.
3
Step 3
Générez un Audio Professionnel et des Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience avec une génération de voix off professionnelle, garantissant que votre message est entendu haut et fort dans chaque vidéo de recrutement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo de leadership sur le campus, en utilisant les outils de HeyGen pour un export facile à partager sur diverses plateformes comme les réseaux sociaux ou les réseaux internes.

Produisez des Vidéos de Sensibilisation du Campus pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux pour le leadership sur le campus afin de communiquer efficacement et d'attirer des étudiants et des talents potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation au leadership et motivationnelles ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation au leadership et motivationnelles engageantes avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, garantissant que votre message résonne efficacement auprès des employés et des étudiants.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de recrutement sur le campus pour attirer les étudiants ?

Absolument, HeyGen facilite la création de vidéos de recrutement captivantes avec des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de marque, vous aidant à mettre en valeur la culture de l'entreprise et à attirer les meilleurs étudiants.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la formation en entreprise et l'eLearning ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen, y compris les avatars AI et un générateur de sous-titres AI, accélèrent considérablement la création de vidéos de haute qualité pour la formation en entreprise et l'eLearning, transformant le texte en contenu engageant avec facilité.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos pour les réseaux sociaux et les cours en ligne ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'ajouter facilement votre logo, de personnaliser les couleurs et d'utiliser une bibliothèque multimédia pour maintenir une identité de marque cohérente sur tous vos réseaux sociaux et cours en ligne.

