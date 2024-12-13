Votre Créateur de Vidéos Éducatives de Marque pour une Formation Engagée

Transformez votre contenu d'apprentissage en vidéos éducatives professionnelles en utilisant la conversion texte-en-vidéo fluide avec les outils puissants de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation concise de 60 secondes ciblant les nouvelles recrues du département des ventes, utilisant un style visuel et audio professionnel et informatif pour clarifier les caractéristiques et avantages du produit, en utilisant une génération de voix off précise pour des instructions claires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux visant à engager notre communauté en ligne, avec des visuels animés vibrants et une bande sonore entraînante, créée facilement à l'aide de modèles et de scènes préconçus pour mettre en avant notre dernière offre.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo inspirante de storytelling d'entreprise de 60 secondes, destinée aux clients potentiels, doit être créée avec une esthétique visuelle sophistiquée et cinématographique et une musique de fond orchestrale, transformant un script écrit en contenu vidéo captivant via la conversion texte-en-vidéo à partir du script.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives de Marque

Créez sans effort des vidéos éducatives de marque engageantes qui communiquent clairement votre message et captivent votre audience, améliorant l'apprentissage et la rétention.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu éducatif. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant notre capacité de création texte-en-vidéo pour plus d'efficacité.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et l'Audio
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ajustez les couleurs, les polices et la musique de fond pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque, personnalisant vos vidéos.
3
Step 3
Améliorez avec des Édits
Utilisez nos outils intuitifs de montage vidéo pour affiner le flux de votre vidéo, ajuster le timing et ajouter des transitions professionnelles, assurant un produit final soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo éducative de haute qualité dans divers formats d'aspect. Partagez-la facilement sur vos plateformes de médias sociaux souhaitées ou vos canaux d'apprentissage internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes de la Marque

.

Transformez les informations complexes de la marque en vidéos explicatives claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de produire sans effort des vidéos éducatives de haute qualité et des vidéos explicatives engageantes. Son interface conviviale simplifie la création multimédia, rendant la narration complexe accessible à tous.

Puis-je personnaliser des vidéos animées et assurer la cohérence de la marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser largement les vidéos, offrant une vaste gamme de modèles vidéo et de modèles animés pour commencer. Vous pouvez facilement intégrer des styles et des images personnalisés, ainsi que vos contrôles de marque, pour maintenir un style vidéo d'entreprise cohérent sur toutes vos vidéos animées.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour des projets vidéo dynamiques ?

HeyGen propose une suite robuste d'atouts créatifs, y compris des avatars AI de pointe et une création texte-en-vidéo fluide, pour donner vie à vos projets vidéo. Vous pouvez également exploiter une bibliothèque multimédia diversifiée et la génération de voix off pour créer un contenu captivant.

Comment HeyGen peut-il m'aider à engager mon audience et rendre l'apprentissage amusant ?

HeyGen transforme le contenu pédagogique en une expérience d'apprentissage active en vous permettant de créer facilement des vidéos interactives et des vidéos animées dynamiques. Avec son design intuitif, HeyGen garantit que vous pouvez engager votre audience et rendre l'apprentissage amusant sans nécessiter d'outils ou de compétences avancés en montage vidéo.

