Créateur de Vidéos sur la Mécanique Corporelle : Création Assistée par l'IA

Concevez des aperçus engageants de la mécanique corporelle avec des avatars AI réalistes et des animations de personnages personnalisées pour des vidéos de formation professionnelle percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation détaillé de 90 secondes spécifiquement pour les étudiants en ergothérapie, illustrant les techniques de levage appropriées. La vidéo doit adopter une approche visuelle éducative, étape par étape, en incorporant potentiellement des vues en écran partagé pour comparer les postures correctes et incorrectes, soutenues par une voix off explicative détaillée qui met en avant les termes clés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour rationaliser la production de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez un cours de remise à niveau animé de 2 minutes pour les professionnels de la santé sur les principes ergonomiques pour les transferts de patients. Le style visuel doit être concis, utilisant des diagrammes animés clairs et des animations de personnages pour illustrer la manipulation sécurisée des patients, accompagnés d'une voix off calme et rassurante mettant l'accent sur les protocoles de sécurité. Assurez une qualité audio élevée en utilisant la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide rapide de 45 secondes destiné aux employés de bureau, démontrant comment maintenir une bonne posture et éviter les tensions lors des travaux de bureau. Cette vidéo doit être engageante et moderne, avec des coupes rapides qui mettent en évidence efficacement divers ajustements ergonomiques, accompagnée d'un style audio dynamique et conversationnel fournissant des conseils pratiques. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer le processus de création de cette vidéo de formation des employés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos sur la Mécanique Corporelle

Créez facilement des vidéos engageantes sur la mécanique corporelle avec des avatars AI et des outils d'édition puissants, transformant votre contenu de formation en présentations professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par coller votre script détaillé expliquant les principes de la mécanique corporelle. La fonction de transformation de texte en vidéo à partir de script donnera vie à votre contenu, soutenu par l'avatar AI de votre choix.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez une Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les mécaniques corporelles complexes. Générez automatiquement une voix off au son naturel pour votre script afin de fournir une narration audio claire.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Personnalisez votre vidéo d'aperçu avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding. Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions précis à votre présentation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre vidéo d'aperçu de la mécanique corporelle en sélectionnant le ratio d'aspect souhaité. Ensuite, utilisez la fonctionnalité d'exportation pour télécharger votre vidéo de haute qualité pour un partage fluide sur les plateformes de formation ou les présentations.

Cas d'Utilisation

Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Captivez les apprenants avec des vidéos dynamiques générées par l'IA sur la mécanique corporelle, assurant une participation plus élevée et une meilleure rétention des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu technique, comme un créateur de vidéos sur la mécanique corporelle ?

HeyGen simplifie cela en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de transformation de texte en vidéo à partir de scripts. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de formation animées professionnelles sans avoir besoin d'une expérience de production étendue.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour garantir une sortie vidéo de haute qualité et accessible ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les sous-titres/captions automatiques et la génération avancée de voix off pour améliorer l'accessibilité. Notre fonctionnalité d'exportation complète garantit que votre vidéo, créée par un Agent Vidéo AI, est prête pour n'importe quelle plateforme.

HeyGen peut-il s'adapter aux exigences spécifiques de marque pour la production vidéo professionnelle ?

Oui, HeyGen offre des modèles et des scènes flexibles qui peuvent être personnalisés avec vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos AI Talking Head reflètent constamment l'identité de votre marque à travers tout le contenu.

Quel est le processus pour créer des vidéos de formation des employés efficaces avec HeyGen ?

HeyGen rend le processus de création vidéo simple, vous permettant d'utiliser des avatars AI réalistes et des scripts détaillés. Cela permet une production efficace de vidéos de formation des employés engageantes qui transmettent l'information de manière claire et cohérente.

