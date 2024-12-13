Créateur de Vidéos de Mise à Jour de l'Alignement du Conseil pour une Communication Fluide

Produisez sans effort des mises à jour vidéo marketing professionnelles en utilisant notre créateur de vidéos AI, avec des modèles dynamiques et une génération de voix off pour un impact maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de deux minutes destinée aux propriétaires de produits et aux parties prenantes transversales, détaillant les mises à jour trimestrielles de l'alignement du conseil sur les initiatives stratégiques. L'esthétique visuelle doit être moderne et décontractée, incorporant des scènes dynamiques avec du texte à l'écran pour mettre en évidence les points critiques, le tout construit sans effort grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir du script. Assurez-vous que tout le contenu parlé inclut des sous-titres précis pour l'accessibilité et l'accentuation des métriques clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative amicale et informative de 90 secondes à l'intention des nouveaux membres de l'équipe et du personnel opérationnel, les guidant à travers un nouveau processus interne d'alignement du conseil en utilisant le 'créateur de vidéos de mise à jour de l'alignement du conseil' de l'organisation. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour un aspect professionnel, complété par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer chaque étape clairement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation de produit dynamique de 45 secondes pour les utilisateurs potentiels et les examinateurs techniques, démontrant les capacités rationalisées d'un Agent Vidéo AI dans la génération de mises à jour d'alignement du conseil. Employez un style visuel rapide avec des transitions nettes et une piste de fond entraînante, mettant en avant les avatars AI de HeyGen présentant les fonctionnalités clés. Cette vidéo doit également souligner la flexibilité du redimensionnement et des exportations de format d'image pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de l'Alignement du Conseil

Créez efficacement des vidéos professionnelles de mise à jour d'alignement du conseil avec un créateur de vidéos AI, assurant une communication claire et une présentation soignée.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles dynamiques conçus pour simplifier la création de votre vidéo de mise à jour d'alignement du conseil. Notre plateforme offre des options intuitives pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Saisissez votre texte pour tirer parti de notre capacité Texte-en-vidéo à partir du script, transformant votre contenu écrit en discours naturel pour votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Intégrez des avatars AI professionnels pour présenter votre message, ajoutant une touche humaine à vos communications d'entreprise. Personnalisez leur apparence et leurs gestes pour un impact maximal.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement en utilisant nos options de redimensionnement et d'exportation de format d'image. Assurez-vous que votre mise à jour d'alignement du conseil est parfaitement formatée pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez des Mises à Jour Stratégiques à Fort Impact

Exploitez les capacités vidéo AI pour générer rapidement des mises à jour stratégiques visuellement attrayantes et efficaces pour des présentations claires au conseil.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI avancé, permet aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéo à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production pour divers besoins de contenu comme les vidéos explicatives ou marketing. Cette capacité de génération vidéo de bout en bout simplifie les tâches complexes des logiciels de montage vidéo.

Quelles capacités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes, y compris des avatars AI réalistes, une génération automatique de voix off et l'intégration de sous-titres. Les utilisateurs peuvent également utiliser le redimensionnement de format d'image et exporter des vidéos en format MP4 de haute qualité, en faisant un Agent Vidéo AI complet.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et les modèles dynamiques ?

Oui, HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de marque étendus pour intégrer des logos et des couleurs personnalisées, assurant la cohérence de la marque dans toutes les productions. La plateforme propose une variété de modèles dynamiques et de modèles vidéo personnalisables pour lancer vos projets vidéo avec des designs professionnels.

Puis-je créer divers contenus vidéo avec HeyGen, tels que des mises à jour d'alignement du conseil ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos polyvalent, vous permettant de créer une large gamme de contenus, des communications d'entreprise comme les vidéos de mise à jour d'alignement du conseil aux vidéos marketing et de formation, soutenu par une vaste bibliothèque de médias et des outils d'alignement de texte.

