Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes pour les nouveaux clients, détaillant comment ouvrir un compte bancaire en ligne étape par étape. Le style visuel doit être épuré et instructif, incorporant des enregistrements d'écran et des graphiques clairs, avec des informations essentielles renforcées par les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour l'accessibilité et la production de vidéos professionnelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative informative de 30 secondes sur la finance, ciblant les débutants intéressés par les stratégies d'investissement. Cette vidéo rapide doit utiliser des visuels convaincants de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour maintenir l'attention et une voix off énergique pour encourager l'investissement initial, rendant les concepts financiers facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 75 secondes sur la banque expliquant l'importance des scores de crédit à un public général cherchant à améliorer sa littératie financière. Cette production doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour assurer une articulation précise des informations clés, les présentant avec un ton de confiance et un avatar AI réaliste pour une production vidéo évolutive.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives Bancaires

Créez facilement des vidéos éducatives financières engageantes en utilisant des outils alimentés par l'IA, simplifiant les sujets complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer votre texte, et notre capacité de transformation du texte en vidéo à partir d'un script transformera vos mots en une vidéo éducative financière engageante.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI Engagés
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et simplifier les concepts financiers complexes, créant des vidéos professionnelles avec facilité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Dynamiques et du Branding
Améliorez votre contenu avec une génération de voix off naturelle et appliquez les logos et couleurs de votre marque pour garantir que vos vidéos sont conformes à la marque.
4
Step 4
Exportez et Évoluez la Production
Finalisez vos vidéos avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, les rendant prêtes pour diverses plateformes pour atteindre une production vidéo évolutive.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Créez rapidement des vidéos éducatives financières courtes et percutantes pour les réseaux sociaux afin d'élargir la portée et l'engagement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives financières ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer des concepts financiers complexes en vidéos éducatives engageantes et faciles à comprendre. Notre générateur de vidéos AI rationalise le processus de production, faisant de HeyGen un créateur de vidéos éducatives bancaires efficace pour divers sujets.

HeyGen peut-il aider à la production vidéo évolutive pour les services bancaires et financiers ?

Oui, HeyGen permet une production vidéo évolutive pour toutes vos vidéos bancaires et vidéos d'entreprise, assurant une efficacité alimentée par l'IA à travers votre organisation. Cette plateforme aide les institutions financières à créer rapidement des vidéos professionnelles, réduisant considérablement la charge de travail et accélérant la création de contenu.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir des vidéos bancaires professionnelles et conformes à la marque ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des avatars AI personnalisables, la transformation du texte en vidéo à partir d'un script, et une voix off AI pour produire des vidéos professionnelles. Avec des contrôles de marque intégrés, vous pouvez vous assurer que tout votre contenu vidéo reste constamment conforme à la marque, renforçant la notoriété de la marque dans toutes les communications.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos de formation financière engageantes sans expertise préalable en vidéo ?

Absolument. HeyGen est conçu pour les utilisateurs sans expertise préalable en vidéo, offrant une interface intuitive et une large gamme de modèles de vidéos. Cela rend simple la production de vidéos de formation financière engageantes et de vidéos explicatives qui augmentent efficacement l'engagement des apprenants.

