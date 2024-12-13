Créateur de Vidéos pour un Programme Équilibré pour Engager et Éduquer

Transformez instantanément des plans de leçons complexes en contenu vidéo captivant grâce à notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative engageante de 60 secondes conçue pour les étudiants, décomposant un concept scientifique complexe. Le style visuel doit être vibrant et animé, avec des avatars AI charismatiques interagissant avec des graphiques à l'écran, soutenus par une bande sonore énergique et amicale. Soulignez la facilité de création de contenus aussi captivants en utilisant les "AI avatars" de HeyGen pour donner vie à des idées abstraites.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel rapide de 30 secondes pour les créateurs de vidéos de programme occupés, illustrant la rapidité avec laquelle un nouveau segment de leçon peut être assemblé. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle professionnelle et élégante avec des coupes rapides et une bande sonore de fond motivante et dynamique. Démontrez l'efficacité des "Templates & scenes" de HeyGen pour accélérer la création de vidéos sans sacrifier la qualité, rendant les outils de création de vidéos éducatives accessibles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux éducateurs axés sur des environnements d'apprentissage inclusifs. Le style visuel et audio doit être clair, calme et très accessible, mettant en avant des apprenants diversifiés et une voix off professionnelle et articulée. Montrez comment la capacité de "Subtitles/captions" de HeyGen garantit que toutes les vidéos éducatives, en particulier celles d'un créateur de vidéos pour un programme équilibré, sont accessibles à chaque étudiant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour un Programme Équilibré

Créez sans effort des vidéos éducatives captivantes qui captivent les apprenants et simplifient votre processus de développement de contenu avec des outils puissants et intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Programme
Commencez par définir votre leçon ou votre matériel de cours. Utilisez l'interface intuitive de la plateforme ou le texte en vidéo à partir de script pour transformer votre script écrit directement en segments vidéo captivants, formant la base de votre programme.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Audios Engagés
Élevez vos vidéos éducatives en incorporant des éléments dynamiques. Sélectionnez parmi une gamme d'avatars AI pour présenter votre matériel, rendant l'apprentissage plus immersif et visuellement stimulant pour vos étudiants.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Vos Vidéos
Adaptez votre contenu à l'identité de votre institution. Appliquez le logo, les couleurs et les polices de votre école en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs) pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos vidéos éducatives.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Leçons
Une fois votre vidéo de programme peaufinée, exportez-la dans divers formats adaptés à différents systèmes ou plateformes de gestion de l'apprentissage. Cela garantit que vos vidéos éducatives de haute qualité atteignent efficacement vos étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer le Contenu du Programme

Transformez des sujets complexes, comme des événements historiques, en histoires vibrantes et mémorables grâce à la narration vidéo alimentée par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos éducatives, offrant aux enseignants et éducateurs un moteur créatif pour produire des supports d'apprentissage engageants. Il simplifie la création de vidéos en combinant des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

Quelles sont les fonctionnalités principales de HeyGen pour une production vidéo rapide ?

HeyGen propose des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour accélérer votre processus de création vidéo. Avec la génération de voix off intégrée et un éditeur vidéo robuste, vous pouvez rapidement produire du contenu soigné pour divers besoins.

Puis-je personnaliser mes vidéos éducatives avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque pour personnaliser vos vidéos éducatives et explicatives engageantes. Vous pouvez intégrer votre logo et vos couleurs uniques, en utilisant nos divers modèles de vidéos pour une présence de marque cohérente dans tout votre contenu.

Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité dans les vidéos ?

HeyGen priorise l'accessibilité grâce à la génération automatique de sous-titres, rendant votre contenu inclusif et atteignant un public plus large. De plus, l'enregistreur d'écran et de webcam intégré permet des démonstrations dynamiques, qui peuvent ensuite être affinées à l'aide de l'éditeur vidéo.

