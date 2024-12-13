Créateur de Vidéos de Démo Logiciel B2B pour des Démos de Produit Engagantes
Créez rapidement des démos de produit B2B captivantes en utilisant des avatars IA pour augmenter l'engagement et clarifier les fonctionnalités.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de démonstration de produit engageante de 90 secondes pour les marketeurs SaaS, conçue pour mettre en avant la facilité d'utilisation d'un nouveau module produit. Adoptez une esthétique visuelle vibrante et moderne avec une bande sonore entraînante, mettant en vedette un avatar IA amical pour guider les spectateurs à travers la démonstration, facilement construite en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Produisez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les équipes de support technique, expliquant un processus de dépannage courant. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle claire et étape par étape avec un audio calme et rassurant, garantissant une accessibilité maximale grâce à des sous-titres/captions bien visibles, et enrichie de visuels pertinents issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Générez une vidéo de présentation complète de 2 minutes axée sur des démonstrations interactives, destinée aux développeurs de logiciels d'entreprise et aux professionnels de la prévente technique. Le style visuel et audio doit être très informatif et détaillé, incorporant des enregistrements d'écran clairs avec une génération de voix off experte, adaptable pour une distribution multi-plateforme en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez Rapidement des Démos de Produit Engagantes.
Générez rapidement des vidéos de démonstration de logiciels B2B de haute qualité en utilisant l'IA, accélérant vos efforts de vente et de marketing.
Améliorez la Formation et l'Intégration des Produits.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation aux logiciels B2B, assurant une adoption utilisateur efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de logiciels et de produits B2B ?
HeyGen fonctionne comme un créateur avancé de vidéos de démonstration de logiciels B2B, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en démos de produit engageantes. Ses fonctionnalités IA, y compris des avatars IA réalistes et une voix off IA, simplifient l'ensemble du processus de génération de vidéos sans outils de montage vidéo étendus.
Puis-je générer des démos de produit à partir d'un script en utilisant l'IA avec HeyGen ?
Oui, HeyGen excelle dans la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, vous permettant de générer des démos de produit de haute qualité sans effort. Notre plateforme utilise des fonctionnalités IA puissantes pour convertir votre texte en contenu vidéo dynamique, avec voix off IA et avatars IA personnalisables.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de démonstration ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour améliorer vos démos de produit, y compris des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure accessibilité. Vous pouvez également intégrer l'enregistrement d'écran directement dans vos projets, garantissant des vidéos de démonstration de logiciels B2B complètes.
Quelles options de branding sont disponibles pour les démos de produit HeyGen ?
En tant que créateur complet de vidéos de démonstration de produit, HeyGen offre de vastes options de personnalisation de marque. Vous pouvez facilement appliquer les logos et couleurs de votre entreprise pour maintenir une cohérence de marque à travers tous vos projets de génération de vidéos, assurant un aspect et une sensation professionnels.