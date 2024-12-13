Créateur de Vidéos de Démo Logiciel B2B pour des Démos de Produit Engagantes

Créez rapidement des démos de produit B2B captivantes en utilisant des avatars IA pour augmenter l'engagement et clarifier les fonctionnalités.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit engageante de 90 secondes pour les marketeurs SaaS, conçue pour mettre en avant la facilité d'utilisation d'un nouveau module produit. Adoptez une esthétique visuelle vibrante et moderne avec une bande sonore entraînante, mettant en vedette un avatar IA amical pour guider les spectateurs à travers la démonstration, facilement construite en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les équipes de support technique, expliquant un processus de dépannage courant. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle claire et étape par étape avec un audio calme et rassurant, garantissant une accessibilité maximale grâce à des sous-titres/captions bien visibles, et enrichie de visuels pertinents issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation complète de 2 minutes axée sur des démonstrations interactives, destinée aux développeurs de logiciels d'entreprise et aux professionnels de la prévente technique. Le style visuel et audio doit être très informatif et détaillé, incorporant des enregistrements d'écran clairs avec une génération de voix off experte, adaptable pour une distribution multi-plateforme en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Démo Logiciel B2B

Créez facilement des vidéos de démonstration de logiciels B2B captivantes, mettant en valeur la valeur de votre produit avec une qualité professionnelle et des fonctionnalités IA avancées.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Démo
Commencez par saisir votre script ou enregistrer votre écran pour capturer les fonctionnalités de votre logiciel. Utilisez notre IA pour transformer le texte en vidéo engageante, simplifiant votre processus de génération de vidéos de bout en bout.
2
Step 2
Appliquez le Branding et les Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo et ajoutez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets. Cela garantit que votre démo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez l'IA et la Voix Off
Intégrez des avatars IA pour présenter votre contenu de démo de manière dynamique. Améliorez encore l'accessibilité en ajoutant automatiquement des sous-titres et captions à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Démo
Finalisez vos démos de produit en révisant et en effectuant les derniers ajustements. Exportez facilement votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée avec des prospects et des membres de l'équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client Captivantes

Créez des vidéos IA engageantes pour présenter efficacement le succès client, renforçant la confiance et la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de logiciels et de produits B2B ?

HeyGen fonctionne comme un créateur avancé de vidéos de démonstration de logiciels B2B, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en démos de produit engageantes. Ses fonctionnalités IA, y compris des avatars IA réalistes et une voix off IA, simplifient l'ensemble du processus de génération de vidéos sans outils de montage vidéo étendus.

Puis-je générer des démos de produit à partir d'un script en utilisant l'IA avec HeyGen ?

Oui, HeyGen excelle dans la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, vous permettant de générer des démos de produit de haute qualité sans effort. Notre plateforme utilise des fonctionnalités IA puissantes pour convertir votre texte en contenu vidéo dynamique, avec voix off IA et avatars IA personnalisables.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de démonstration ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour améliorer vos démos de produit, y compris des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure accessibilité. Vous pouvez également intégrer l'enregistrement d'écran directement dans vos projets, garantissant des vidéos de démonstration de logiciels B2B complètes.

Quelles options de branding sont disponibles pour les démos de produit HeyGen ?

En tant que créateur complet de vidéos de démonstration de produit, HeyGen offre de vastes options de personnalisation de marque. Vous pouvez facilement appliquer les logos et couleurs de votre entreprise pour maintenir une cohérence de marque à travers tous vos projets de génération de vidéos, assurant un aspect et une sensation professionnels.

