Accélérez la formation des pilotes et simplifiez la production vidéo en générant des animations haute fidélité directement à partir de votre script avec Texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un briefing de sécurité critique de 1,5 minute pour le personnel des opérations aériennes, en se concentrant sur un protocole d'urgence spécifique de 'sécurité en vol' dérivé de l'analyse récente des 'données de vol'. La vidéo doit adopter un style visuel réaliste basé sur des scénarios, en utilisant des 'avatars AI' professionnels pour transmettre les informations urgentes. Assurez-vous que toutes les instructions critiques sont renforcées par des 'sous-titres/captions' à l'écran pour plus de clarté et d'accessibilité, en utilisant les fonctionnalités robustes de sous-titrage de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction engageante d'une minute pour les pilotes stagiaires et les instructeurs de vol, présentant un nouveau module de 'formation des pilotes' qui exploite un 'logiciel de relecture' avancé pour la révision post-vol. L'esthétique visuelle doit être dynamique et moderne, utilisant les 'Modèles & scènes' diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement des visuels engageants et le 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' pour des séquences aéronautiques de haute qualité, le tout sur une bande sonore entraînante et encourageante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes destinée aux communicateurs techniques et aux équipes de marketing aérospatial, démontrant comment HeyGen fonctionne efficacement comme un 'créateur de vidéos de systèmes d'aviation' pour produire des 'vidéos d'aviation' convaincantes. La présentation visuelle doit être élégante et professionnelle, avec des transitions fluides et des démonstrations claires de produits, tandis qu'un 'avatar AI' présente des fonctionnalités clés telles que le 'redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio' flexible pour mettre en valeur les options de sortie polyvalentes pour diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Systèmes d'Aviation

Transformez facilement des données complexes de systèmes d'aviation et des supports de formation en contenu vidéo engageant à l'aide de l'AI, simplifiant votre production vidéo pour la formation des pilotes et la sécurité en vol.

1
Step 1
Collez Votre Script
Saisissez votre contenu détaillé de systèmes d'aviation ou votre script de formation. La fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de HeyGen posera les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Choisissez parmi une variété de Modèles & scènes pour représenter l'analyse des données de vol ou les fonctionnalités des systèmes. Personnalisez-les pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de vidéo d'aviation.
3
Step 3
Ajoutez des Présentateurs Avatars AI
Améliorez votre explication avec des avatars AI qui peuvent présenter des informations complexes clairement. Sélectionnez un avatar pour guider les spectateurs à travers les opérations des systèmes d'aviation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre production en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité, puis exportez votre animation haute fidélité, prête pour la formation des pilotes ou les briefings de sécurité en vol.

Cas d'Utilisation

Produire du Contenu Aéronautique pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos et des clips d'aviation convaincants pour les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt et l'engagement dans les systèmes et opérations de vol.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo de systèmes d'aviation ?

HeyGen simplifie le processus de production vidéo en convertissant vos scripts en contenu vidéo de "systèmes d'aviation" engageant. Il utilise des capacités avancées de "création vidéo AI" et de "Texte en vidéo à partir de script" pour produire efficacement des vidéos professionnelles sans logiciel de "montage vidéo" complexe.

HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation des pilotes avec des fonctionnalités interactives et accessibles ?

Oui, HeyGen soutient la création de supports de "formation des pilotes" très efficaces en incorporant des fonctionnalités telles que des "avatars AI" et des "sous-titres/captions" générés automatiquement. Cela améliore l'engagement et l'accessibilité pour des apprenants divers, assurant la clarté dans les "vidéos d'aviation" critiques.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour développer du contenu logiciel d'animation de vol haute fidélité ?

HeyGen fournit un ensemble robuste de fonctionnalités, y compris des "Modèles & scènes" personnalisables et des options pour des "animations haute fidélité", pour créer du contenu sophistiqué de "Logiciel d'Animation de Vol". Les utilisateurs ont une "liberté créative" significative pour produire des explications visuelles détaillées et précises pour des systèmes complexes.

Comment HeyGen peut-il accélérer le calendrier de production vidéo pour les professionnels de l'aviation ?

HeyGen accélère considérablement le calendrier de "production vidéo" en transformant le texte en "vidéos d'aviation" entièrement produites rapidement, contournant le processus traditionnel de "montage vidéo". Cette plateforme efficace de "création vidéo AI" permet aux professionnels de l'aviation de générer rapidement du contenu critique pour divers besoins.

