Générez des guides visuels clairs et simplifiez les évaluations de risques complexes avec des avatars AI professionnels pour des explications d'audit cohérentes et engageantes.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide visuel informatif de 60 secondes pour les nouveaux employés, détaillant un processus complexe d'"automatisation des flux de travail" interne. Adoptez un style visuel clair et étape par étape avec un ton audio calme et instructif. Exploitez les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour structurer efficacement la présentation et simplifier votre processus de "création vidéo".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing, mettant en avant les possibilités créatives d'une "plateforme vidéo AI". Le style visuel et audio doit être dynamique, moderne et entraînant, avec des coupes rapides et une "voix AI" claire et enthousiaste. Intégrez la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour trouver facilement des visuels et éléments de fond captivants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de "formation" concise de 20 secondes fournissant un conseil rapide sur la conversion d'une "SOP à partir de vidéo" existante. Cette vidéo doit présenter un style visuel net et direct avec du texte informatif à l'écran et une piste audio rapide et engageante. Assurez une accessibilité maximale pour votre public en utilisant la fonctionnalité intégrée de "Sous-titres/légendes" de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Audit

Rationalisez votre documentation d'audit et vos évaluations de risques avec des vidéos professionnelles et engageantes alimentées par l'AI, améliorant la clarté et la formation à la conformité.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Audit
Rédigez votre documentation d'audit interne ou vos procédures de conformité dans un script clair. Notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script convertira ensuite ce contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi des Modèles & scènes professionnels pour encadrer votre rapport d'audit ou votre formation à la conformité. Ces visuels offrent des guides visuels convaincants des processus et des résultats.
3
Step 3
Personnalisez avec des Voix AI
Améliorez le message de votre vidéo avec une narration au son naturel grâce à notre génération avancée de voix off. Une large sélection de voix AI garantit que vos résultats d'audit sont communiqués clairement et professionnellement.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez facilement votre vidéo d'audit finale et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exportations pour diverses plateformes. Cette étape rationalise votre distribution et améliore l'automatisation des flux de travail.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Résultats et Processus d'Audit

Simplifiez les résultats d'audit complexes, les évaluations de risques et les processus opérationnels en vidéos explicatives claires et concises pour une meilleure compréhension et une résolution plus rapide.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos créatives avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos explicatives engageantes et plus encore avec sa plateforme vidéo AI. Il suffit d'entrer votre script pour la conversion texte en vidéo, et de choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix AI pour donner vie à votre contenu sans effort. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen peut-il optimiser la création de vidéos d'audit et d'opérations ?

Absolument. HeyGen sert de générateur de vidéos d'audit efficace, permettant aux équipes de créer des guides visuels complets et des vidéos d'audit d'opérations. Cette plateforme vidéo AI simplifie la documentation d'audit interne et la production de vidéos de formation, améliorant l'automatisation des flux de travail pour les processus critiques.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités pour la création vidéo professionnelle, y compris des Modèles & scènes personnalisables et des contrôles de marque complets pour une identité visuelle cohérente. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias/support de stock pour enrichir votre contenu, parfait pour la formation à la conformité ou les communications internes.

Quelles fonctionnalités de sortie et d'accessibilité HeyGen propose-t-il ?

HeyGen assure l'accessibilité grâce à des sous-titres/légendes automatisés et une large sélection de voix AI naturelles pour une narration diversifiée. De plus, la plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, rendant vos vidéos de formation et explicatives adaptables à toute plateforme ou public.

