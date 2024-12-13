Le Créateur Ultime de Vidéos de Planification de Présence

Générez rapidement des résumés de présence professionnels et des vidéos de planification en utilisant nos modèles alimentés par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation technique de 90 secondes mettant en avant la maîtrise de HeyGen dans la génération de vidéos par IA pour les créateurs de contenu et les équipes marketing. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique, avec plusieurs avatars IA diversifiés présentant les étapes du script à la vidéo finale. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des dialogues et des sous-titres synchronisés, en soulignant la facilité et la rapidité de création de contenu de haute qualité sans production complexe.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation complète de 2 minutes destinée aux départements de formation interne et aux développeurs d'e-learning, illustrant la polyvalence technique des avatars IA de HeyGen pour un contenu pédagogique complexe. Le style visuel et audio doit être engageant et éducatif, employant divers avatars IA pour expliquer un processus détaillé à l'aide d'aides visuelles de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une voix off professionnelle et articulée, créée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, doit guider le spectateur à travers le matériel d'apprentissage de manière efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes ciblant les organisateurs d'événements et les professionnels du marketing pour des événements virtuels, mettant en avant l'utilité de HeyGen en tant que créateur de vidéos de résumé de présence. Le style visuel doit être dynamique et festif, présentant les statistiques clés de l'événement et l'engagement des participants dans un format facilement compréhensible. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour les réseaux sociaux en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation de format de HeyGen, accompagnée d'une voix off énergique pour transmettre l'excitation et le succès.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Planification de Présence

Créez facilement des vidéos de planification de présence engageantes qui informent et enthousiasment votre public, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour des résultats rapides et professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Scénarisée
Transformez directement vos détails de présence en vidéo en saisissant votre script texte, en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA Engagés
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour servir de présentateurs à l'écran, apportant une touche professionnelle et humaine à votre message.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Personnalisez davantage l'audio de votre vidéo en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, garantissant une narration claire et engageante pour tous les participants.
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres Accessibles
Finalisez votre vidéo de planification de présence en générant automatiquement des sous-titres, puis exportez-la facilement dans votre format préféré pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Mises à Jour de Planification Annuelle

Distribuez efficacement des vidéos et mises à jour de planification annuelle cruciales à tous les intervenants, assurant une communication claire et une prise de conscience de la présence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération rapide de vidéos par IA pour divers besoins de contenu ?

HeyGen exploite une technologie avancée de "génération de vidéos par IA", permettant aux utilisateurs de transformer facilement le "texte en vidéo à partir d'un script". Avec une bibliothèque d'"avatars IA" réalistes et des "voix off IA" intégrées, HeyGen simplifie le processus de "création de contenu", le rendant incroyablement efficace.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos pour des exigences spécifiques de marque et de promotion d'événements ?

Absolument, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement leurs logos et couleurs de marque dans n'importe quelle vidéo. En utilisant des "modèles alimentés par l'IA", vous pouvez rapidement créer des "vidéos promotionnelles" professionnelles pour la "planification d'événements" ou les "événements virtuels" qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir l'accessibilité des vidéos et améliorer l'engagement du public ?

HeyGen améliore l'accessibilité et l'engagement grâce à un "générateur de sous-titres IA" intégré, fournissant des sous-titres automatiques et éditables. De plus, ses capacités avancées de "génération de voix off" offrent des options linguistiques diversifiées, rendant vos "vidéos de formation" et contenus pour "réseaux sociaux" universellement compréhensibles.

Comment les responsables RH et les organisateurs d'événements peuvent-ils tirer parti de HeyGen pour une planification et des résumés efficaces ?

Les "responsables RH" et les "organisateurs d'événements" peuvent bénéficier considérablement des "modèles alimentés par l'IA" de HeyGen pour créer des contenus convaincants de "créateur de vidéos de planification de présence" et de "créateur de vidéos de résumé de présence". HeyGen simplifie la production de "vidéos de planification annuelle" professionnelles et de résumés post-événement engageants, économisant un temps précieux.

