créateur de vidéos de suivi d'actifs pour une gestion visuelle des actifs rationalisée

Automatisez des vidéos dynamiques de suivi d'actifs avec des outils AI et utilisez le Texte en vidéo à partir d'un script pour une création rapide.

519/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une analyse technique engageante de 2 minutes pour les développeurs de produits et les ingénieurs de fabrication, expliquant les applications complexes du "suivi de mouvement" et du "suivi d'objet" dans l'assurance qualité ou la validation de conception. Cette vidéo doit présenter des diagrammes techniques détaillés et des exemples concrets, livrés avec une voix off précise et explicative en utilisant la fonctionnalité robuste de "Génération de voix off" de HeyGen, tout en maintenant une esthétique visuelle propre et analytique.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes pour les formateurs techniques et les équipes de R&D, illustrant comment les "outils AI" intégrés dans un "éditeur vidéo" moderne peuvent accélérer la création de démonstrations techniques complexes. Le style visuel doit être moderne et engageant, incorporant des graphiques animés et un ton confiant et instructif, présenté par un "avatar AI" de HeyGen pour améliorer la relation et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo simple d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, montrant comment une "interface conviviale" simplifie la création de mises à jour techniques régulières ou de rapports d'avancement de "gestion des actifs". Adoptez une approche visuelle propre basée sur des modèles avec une voix encourageante et professionnelle, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour créer facilement un contenu d'apparence professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de suivi d'actifs

Apprenez à créer efficacement des vidéos engageantes qui expliquent ou démontrent des concepts de suivi d'actifs en utilisant la plateforme vidéo AI intuitive de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un point de départ
Choisissez parmi une variété de **Modèles** préconçus ou commencez avec une toile vierge pour articuler vos concepts de gestion des actifs. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour lancer rapidement votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Élaborez votre contenu
Saisissez votre script pour décrire les processus de suivi d'actifs. Notre capacité de **Texte en vidéo à partir d'un script** générera la vidéo initiale, vous permettant de vous concentrer sur une communication et une narration claires.
3
Step 3
Améliorez avec des visuels et de l'audio
Intégrez des images et des clips vidéo pertinents pour illustrer le mouvement ou les données des actifs. Appliquez des **contrôles de branding** pour vous assurer que votre vidéo s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise, renforçant un aspect professionnel.
4
Step 4
Finalisez et exportez
Examinez votre vidéo terminée, apportez les ajustements nécessaires, puis utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour générer des versions optimisées pour diverses plateformes, y compris les **vidéos sur les réseaux sociaux**.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des vidéos promotionnelles percutantes pour les solutions d'actifs

.

Créez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes avec l'AI pour mettre en avant de nouvelles fonctionnalités ou services de suivi d'actifs, stimulant l'intérêt et l'adoption.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il les aspects techniques de la création vidéo ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour rationaliser le processus de montage vidéo, rendant des tâches complexes comme la génération de sous-titres et de légendes professionnelles sans effort. Son interface conviviale assure une création de contenu efficace pour tous.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo professionnel ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, permettant une intégration transparente de votre logo d'entreprise et de vos couleurs de marque spécifiques dans toutes vos vidéos. Cela garantit une identité visuelle cohérente et une présentation professionnelle de votre contenu.

HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos de haute qualité en utilisant l'AI ?

Oui, les puissantes capacités AI de HeyGen vous permettent de convertir facilement du texte en vidéo à partir de votre script, avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off intégrée. Cela permet une production vidéo efficace sans avoir besoin d'acteurs professionnels.

HeyGen est-il polyvalent pour créer différents formats et types de vidéos ?

HeyGen est très polyvalent, offrant une large gamme de modèles et de scènes, ainsi que des options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Cela vous permet de créer et d'adapter facilement des vidéos pour diverses plateformes et objectifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo