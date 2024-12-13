Créateur de Vidéo d'Intégration d'Application : Simplifiez les Parcours Utilisateurs

Créez des expériences d'intégration utilisateur engageantes avec notre plateforme vidéo AI, en utilisant des avatars AI pour un accompagnement personnalisé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les équipes produit et les responsables de la réussite client peuvent améliorer l'adoption par les utilisateurs avec un tutoriel d'intégration utilisateur dynamique de 45 secondes. Visualisez cette vidéo avec une esthétique moderne et engageante, comprenant des éléments animés et une bande sonore énergique, complétée par un avatar AI pour guider les spectateurs à travers les fonctionnalités clés de l'application, rendant les vidéos tutoriels plus personnelles.
Exemple de Prompt 2
Les départements marketing et ventes peuvent concevoir une vidéo d'intégration client concise de 30 secondes pour présenter de nouveaux services ou fonctionnalités aux clients. La vidéo doit présenter une présentation visuelle dynamique avec des couleurs alignées sur la marque et une narration professionnelle et optimiste, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement un contenu convaincant.
Exemple de Prompt 3
Donnez aux propriétaires de petites entreprises et aux développeurs indépendants les moyens de lancer de nouvelles applications avec une démonstration engageante de créateur de vidéo d'intégration d'application de 75 secondes. Cette vidéo percutante doit présenter un design inspirant et élégant, avec des enregistrements d'écran clairs et une musique de fond motivante, associée à une génération de voix off de haute qualité pour communiquer efficacement les avantages de l'application.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Intégration d'Application

Rationalisez vos introductions pour les nouveaux utilisateurs ou employés avec des vidéos convaincantes et précises sur le produit, créées facilement à l'aide d'une plateforme vidéo AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour lancer votre processus d'intégration. Adaptez facilement une scène préconçue pour répondre à vos besoins spécifiques d'application ou d'employé, économisant un temps précieux.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Adaptez votre message avec du texte personnalisé et utilisez la génération avancée de voix off pour garantir que vos instructions soient claires et engageantes. Créez un langage précis sur le produit qui résonne avec votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Élevez votre vidéo avec des avatars AI engageants (personnages animés) et intégrez harmonieusement la marque de votre entreprise. Utilisez notre bibliothèque de médias pour garantir un aspect professionnel et percutant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo d'intégration finalisée dans plusieurs formats, prête pour une distribution immédiate aux nouveaux utilisateurs ou employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les fonctionnalités complexes des produits

Décomposez les fonctionnalités d'application complexes en vidéos tutoriels faciles à comprendre, améliorant la compréhension des utilisateurs et accélérant les taux d'adoption.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration d'application ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration d'application engageantes en transformant des scripts textuels en vidéos professionnelles. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des voix off personnalisées pour fournir des instructions claires, garantissant à vos utilisateurs une expérience d'intégration fluide.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo spécialement conçus pour les vidéos d'intégration et de formation des employés. Ces modèles sont entièrement personnalisables, vous permettant de créer rapidement des vidéos percutantes avec le contenu et les visuels spécifiques de votre marque.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration pour refléter ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser entièrement vos vidéos d'intégration avec les logos, couleurs et éléments visuels spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que chaque vidéo maintient une identité de marque cohérente et professionnelle, améliorant l'intégration de vos clients.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour l'intégration ?

HeyGen utilise une AI générative avancée pour alimenter sa plateforme vidéo, la rendant très efficace pour créer des vidéos d'intégration dynamiques. Avec des avatars AI, des capacités de texte en vidéo et des voix off AI, HeyGen permet une création rapide de vidéos et une localisation facile de contenu multilingue, améliorant considérablement l'expérience d'intégration utilisateur.

