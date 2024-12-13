Créateur de Vidéos de Sensibilisation au Cyberharcèlement

Créez des vidéos engageantes contre le cyberharcèlement qui promeuvent l'empathie et la compréhension, en utilisant des avatars AI personnalisables pour un storytelling puissant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative de 45 secondes destinée aux parents et aux éducateurs, fournissant des conseils pratiques pour favoriser la sécurité en ligne et prévenir le cyberharcèlement. Cette vidéo devrait présenter un style visuel propre et informatif avec des graphiques et du texte engageants, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et le texte-à-vidéo à partir de script pour une diffusion de contenu efficace. L'audio doit maintenir un ton autoritaire mais accessible, rendant l'information complexe digeste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les jeunes adultes et les utilisateurs de réseaux sociaux, conçue dans le cadre d'une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la gentillesse numérique. L'esthétique visuelle devrait être moderne et rapide, adaptée aux plateformes comme TikTok, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une intégration optimale sur les plateformes. Associez cela à une bande sonore entraînante et inspirante et des sous-titres/captions proéminents pour maximiser l'engagement et assurer l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo anti-harcèlement percutante de 50 secondes pour le grand public, mettant en avant un témoignage puissant d'une 'histoire vraie' d'un avatar AI partageant son expérience avec le cyberharcèlement et son parcours vers la résilience. Le style visuel et audio doit être authentique et empathique, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond convaincants et une génération de voix off sincère pour transmettre une émotion brute, inspirant finalement les spectateurs à favoriser un environnement en ligne plus sûr.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Sensibilisation au Cyberharcèlement

Créez facilement des vidéos de sensibilisation au cyberharcèlement percutantes pour éduquer, promouvoir l'empathie et favoriser un environnement en ligne plus sûr avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Collez votre script dans la plateforme pour utiliser le "texte-à-vidéo à partir de script", convertissant rapidement votre texte en contenu vidéo engageant pour créer des "vidéos éducatives sur le cyberharcèlement".
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et une Voix
Donnez vie à votre message en sélectionnant et ajoutant des "avatars AI" réalistes pour représenter votre histoire, aidant à "promouvoir l'empathie" efficacement.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres et des Visuels
Assurez-vous que votre message est accessible et percutant en générant automatiquement des "sous-titres/captions" précis, mettant en évidence les aspects cruciaux de la "sécurité en ligne" pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo, puis utilisez le "redimensionnement et les exports d'aspect-ratio" pour l'optimiser pour diverses plateformes, la rendant prête pour des "campagnes sur les réseaux sociaux" percutantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans les Formations Anti-Cyberharcèlement

Renforcez l'efficacité et la rétention des ateliers et sessions de formation contre le harcèlement avec des modules vidéo dynamiques et alimentés par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de sensibilisation au cyberharcèlement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de sensibilisation au cyberharcèlement percutantes en offrant des modèles intuitifs, des avatars AI, et une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos éducatives sur le cyberharcèlement sans expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes contre le harcèlement pour les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok ?

Absolument ! HeyGen vous permet de créer des vidéos dynamiques contre le harcèlement optimisées pour les campagnes sur les réseaux sociaux, y compris les "Vidéos TikTok sur le Cyberharcèlement". Avec le redimensionnement d'aspect-ratio et des modèles spécialisés, votre message promouvant la sécurité en ligne peut atteindre un public plus large efficacement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos éducatives sur le cyberharcèlement plus percutantes ?

HeyGen améliore les vidéos éducatives sur le cyberharcèlement avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off réaliste et les sous-titres/captions automatiques, garantissant que votre message est clair et accessible. Ces outils aident à sensibiliser et à promouvoir l'empathie efficacement pour un environnement en ligne plus sûr.

Comment puis-je personnaliser de manière créative le contenu anti-cyberharcèlement avec HeyGen ?

Vous pouvez personnaliser de manière créative votre contenu anti-cyberharcèlement dans HeyGen en utilisant une variété d'avatars AI et de modèles professionnels. Avec des contrôles de branding et une riche bibliothèque de médias, HeyGen fournit les outils pour concevoir des vidéos engageantes qui inspirent le changement et sensibilisent efficacement.

