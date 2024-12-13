Créateur de Vidéo Opérationnelle Annuelle : Créez Votre Rapport Facilement

Créez des vidéos récapitulatives engageantes pour la communication interne ou les réseaux sociaux avec des modèles et scènes dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo récapitulative captivante de 45 secondes destinée aux abonnés des réseaux sociaux, mettant en avant les étapes importantes de l'entreprise de l'année écoulée. Le style visuel doit être énergique et moderne avec des graphismes en mouvement saisissants et une voix off claire et enthousiaste. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés de manière engageante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de rapport annuel concise de 90 secondes destinée aux employés et aux membres du conseil, offrant un aperçu complet des performances et des perspectives futures. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec un ton rassurant et une narration professionnelle. Employez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un son cohérent et de haute qualité tout au long.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de vision percutante de 30 secondes pour les clients potentiels et les nouvelles recrues, mettant en avant la mission de votre entreprise et son impact positif. Le style visuel doit être inspirant et énergique, combinant des images positives avec une bande sonore entraînante. Assurez une large accessibilité en utilisant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéo Opérationnelle Annuelle

Créez sans effort des vidéos récapitulatives captivantes et des rapports annuels avec des outils alimentés par l'IA, transformant des données complexes en histoires visuelles engageantes pour la communication interne ou externe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par élaborer votre récit pour votre vidéo opérationnelle annuelle. Utilisez la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour convertir sans effort votre contenu écrit en scènes dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Améliorez votre histoire en choisissant parmi une bibliothèque de "modèles vidéo". Sélectionnez rapidement le design parfait pour représenter visuellement votre vidéo récapitulative de l'année, gagnant du temps et assurant un aspect soigné.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Affinez votre vidéo avec des options avancées. Incorporez des "avatars AI" engageants pour présenter clairement les informations clés, ajoutant une touche dynamique et professionnelle à votre vidéo récapitulative.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo de rapport annuel pour la distribution. Optimisez votre vidéo avec le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer qu'elle est parfaitement formatée pour toute plateforme, prête à être partagée immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Opérationnelles

Améliorez les mises à jour opérationnelles internes et les modules de formation dans vos communications annuelles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo opérationnelle annuelle ?

Le créateur de vidéos en ligne de HeyGen simplifie la génération de vidéos opérationnelles annuelles percutantes, de vidéos récapitulatives et de vidéos de fin d'année en utilisant des fonctionnalités d'édition intuitives et des modèles vidéo. Cela permet de gagner un temps considérable par rapport aux méthodes traditionnelles.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour le branding dans ma vidéo de rapport annuel ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer de manière cohérente votre logo, vos couleurs et vos éléments visuels dans votre vidéo de rapport annuel ou autre communication interne. Vous pouvez également incorporer des infographies pour un aspect soigné et professionnel.

HeyGen peut-il produire des vidéos avec des avatars AI réalistes à partir d'un script ?

Oui, HeyGen utilise des avatars AI avancés pour convertir votre texte en vidéo à partir d'un script de manière fluide, avec une génération de voix off naturelle. Cela permet de créer un contenu dynamique et engageant sans avoir besoin d'acteurs réels.

Comment HeyGen garantit-il que mon contenu vidéo est prêt pour diverses plateformes ?

HeyGen propose le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que votre vidéo opérationnelle annuelle est parfaitement optimisée pour différentes plateformes, y compris les réseaux sociaux. De plus, les sous-titres/captions automatiques améliorent l'accessibilité et l'engagement sur tous les canaux de distribution.

