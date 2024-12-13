Libérez l'apprentissage avec un créateur de vidéos de sensibilisation aux allergies

Créez rapidement des vidéos engageantes de sensibilisation aux allergènes alimentaires pour l'éducation des patients en utilisant des avatars AI pour transmettre clairement des informations complexes.

417/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes pour les nouveaux visiteurs d'une clinique d'allergies, expliquant à quoi s'attendre lors de leur premier rendez-vous et l'importance de suivre les plans de traitement. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle professionnelle et apaisante, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une production simplifiée, avec des informations présentées clairement via le texte-à-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux offrant des conseils rapides pour gérer efficacement les allergies saisonnières. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et optimiste, avec des informations clés mises en évidence par des sous-titres/captions clairs, et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect pour atteindre un large public général.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo introductive de 60 secondes pour une clinique d'allergies, destinée aux patients potentiels recherchant leurs options, mettant en vedette un avatar AI accueillant qui fournit un aperçu des services. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, en utilisant la bibliothèque de médias/stock pour améliorer les visuels et garantir une présentation de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de sensibilisation aux allergies

Créez facilement des vidéos engageantes et informatives pour éduquer les patients sur la sensibilisation aux allergies et aux allergènes alimentaires.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez dans une bibliothèque de modèles vidéo soigneusement sélectionnés pour commencer rapidement à créer des vidéos professionnelles pour votre clinique d'allergies.
2
Step 2
Ajoutez votre script
Collez votre script éducatif, et notre créateur de vidéos AI le transformera en une vidéo dynamique en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script.
3
Step 3
Personnalisez et marquez
Améliorez vos vidéos de sensibilisation aux allergènes alimentaires en incorporant le logo et les couleurs de votre marque grâce à des contrôles de marque complets.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos vidéos éducatives pour les patients et exportez-les dans divers ratios d'aspect, prêtes à être distribuées sur plusieurs plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez les audiences avec des vidéos sur les réseaux sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les plateformes sociales, diffusant efficacement la sensibilisation aux allergènes alimentaires et des conseils de santé essentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des vidéos engageantes de sensibilisation aux allergènes alimentaires ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie la création de vidéos convaincantes de sensibilisation aux allergènes alimentaires en utilisant des avatars AI et une large sélection de modèles vidéo. Vous pouvez facilement les personnaliser avec vos contrôles de marque pour délivrer efficacement une éducation cruciale aux patients.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour les cliniques d'allergies ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI efficace pour les cliniques d'allergies car il convertit le texte en vidéo sans effort, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles de sensibilisation aux allergies. Son interface intuitive et sa fonctionnalité de script-à-vidéo simplifient la création de contenu.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos éducatives pour les patients avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs dans toutes vos vidéos éducatives pour les patients. Vous pouvez également utiliser des animations engageantes et une vaste bibliothèque de médias pour améliorer l'attrait visuel.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux ?

HeyGen prend en charge la publication multi-plateformes en offrant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, ce qui facilite l'adaptation de vos vidéos de sensibilisation aux allergies pour différentes plateformes de médias sociaux. Vous pouvez également ajouter des sous-titres AI pour une accessibilité et un engagement accrus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo