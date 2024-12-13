Générateur de vidéos de formation agile : Créez des cours engageants rapidement

Transformez vos leçons agiles avec des avatars AI réalistes, rendant les concepts complexes engageants et faciles à comprendre pour les chefs de projet.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo instructive de 45 secondes ciblant les Scrum Masters expérimentés et les chefs de projet, montrant comment optimiser leurs flux de travail agiles. Cette vidéo devrait adopter un style visuel professionnel et épuré avec un ton direct et informatif. Utilisez la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement les meilleures pratiques et mettre en avant l'efficacité en termes de temps et de coûts des processus rationalisés.
Exemple de Prompt 2
Pour les formateurs d'entreprise et les départements de formation et développement, un module de micro-apprentissage de 30 secondes est nécessaire pour démontrer à quelle vitesse des vidéos de formation agile percutantes peuvent être créées. La vidéo exige un style visuel moderne et dynamique, utilisant des séquences d'archives vibrantes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour obtenir un look soigné et de marque conforme aux tendances de pointe de l'e-learning.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle concise de 90 secondes destinée aux développeurs et aux chefs techniques, illustrant une technique ou un outil spécifique de création de vidéos tutoriels agiles. La présentation visuelle devrait être explicative et étape par étape, avec une narration claire et des graphiques à l'écran, complétée par des sous-titres précis pour améliorer la compréhension pour un public mondial.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation agile

Rationalisez la création de vidéos de formation agile engageantes et informatives avec l'efficacité de l'AI, du script à l'exportation finale.

1
Step 1
Créez votre script agile
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation agile directement dans le générateur. La plateforme convertira votre texte en un script vidéo dynamique, facilitant la conversion texte-en-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI engageants
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre formation agile, donnant vie à votre contenu avec une touche humaine.
3
Step 3
Générez des voix off professionnelles
Générez instantanément des voix off générées par AI au son naturel pour votre script dans diverses langues, améliorant la clarté et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Revoyez votre vidéo tutorielle agile complète et exportez-la dans le format d'aspect souhaité, la rendant prête pour la distribution sur vos plateformes d'e-learning en tant que vidéos de formation captivantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez des mentalités agiles avec du contenu motivant

Générez des vidéos inspirantes pour favoriser une mentalité agile positive et encourager l'amélioration continue parmi les équipes de développement et les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI pour les vidéos de formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des "vidéos de formation" professionnelles en utilisant une technologie avancée de "générateur de vidéos AI". Vous pouvez transformer des scripts "texte-en-vidéo" en contenu engageant avec des "avatars AI" réalistes et des "voix off générées par AI", rationalisant vos initiatives "d'e-learning" ou de "formation agile".

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de vidéos tutoriels agiles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de "formation agile" et de tutoriels grâce à sa plateforme intuitive et ses "modèles" prêts à l'emploi. Expliquez facilement des concepts complexes pour les "chefs de projet" et les "Scrum Masters" en utilisant des "avatars AI" et la "conversion texte-en-vidéo".

HeyGen peut-il améliorer l'efficacité en termes de temps et de coûts de la production vidéo ?

Oui, HeyGen améliore considérablement "l'efficacité en termes de temps et de coûts" en automatisant les flux de travail de production vidéo. Notre plateforme permet une conversion rapide "texte-en-vidéo" et des "voix off générées par AI", permettant aux équipes de produire des "tutoriels vidéo" de haute qualité sans ressources ou frais de production importants.

Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation dans les vidéos de formation ?

HeyGen offre des contrôles de "branding" robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos "vidéos de formation". Avec des "avatars AI" personnalisables et une bibliothèque de "modèles", vous pouvez maintenir une identité de marque cohérente à travers tous vos "tutoriels vidéo".

