Générateur de Formation en Plaidoyer : Construisez des Campagnes Puissantes

Générez des messages percutants et des matériaux de plaidoyer efficaces qui influencent les décideurs et provoquent le changement, en utilisant des avatars AI pour des vidéos engageantes.

536/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo professionnelle de 45 secondes ciblant les défenseurs expérimentés et les professionnels des politiques, illustrant comment l'utilisation d'un générateur de formation en plaidoyer facilite la production de matériaux de plaidoyer efficaces pour engager les décideurs. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des visualisations de données à l'écran et un ton clair et persuasif. Cette vidéo peut être créée efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing digital et les gestionnaires de réseaux sociaux au sein des groupes de plaidoyer, mettant en avant la puissance d'un générateur de formation en plaidoyer pour mener des campagnes de plaidoyer sur les réseaux sociaux et obtenir des changements concrets. Utilisez des coupes rapides, une musique de fond tendance et divers avatars AI pour créer une expérience visuelle engageante. Les avatars AI de HeyGen ajouteront une touche humaine à votre communication numérique.
Exemple de Prompt 3
Ciblant les stratèges en plaidoyer et les gestionnaires de campagne, développez une vidéo informative de 50 secondes qui met en avant les avantages stratégiques d'un générateur de formation en plaidoyer pour personnaliser des questions spécifiques et construire un consensus. Le style visuel et audio doit être stimulant, utilisant des écrans partagés pour montrer le développement de la stratégie et des visuels divers, le tout accompagné d'une narration calme et éducative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de ce récit visuel complexe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation en Plaidoyer

Donnez à vos défenseurs une formation à fort impact en transformant sans effort vos objectifs de plaidoyer en expériences d'apprentissage vidéo engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir votre stratégie de plaidoyer et vos messages clés. Saisissez votre contenu de formation basé sur le texte, et le générateur le préparera pour la production vidéo en utilisant les capacités de transformation de texte en vidéo, posant les bases de matériaux de plaidoyer efficaces.
2
Step 2
Choisissez Votre Instructeur Virtuel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre formateur. Personnalisez votre vidéo avec un instructeur virtuel qui résonne avec votre public, rendant vos messages de plaidoyer plus percutants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia et appliquez les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que votre création de contenu est non seulement informative mais aussi visuellement engageante et cohérente avec votre marque.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Générez votre vidéo de formation en plaidoyer complétée. Vous pouvez utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes, prête à être distribuée pour aider vos défenseurs à réaliser des changements significatifs en matière de politique et de financement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos de Plaidoyer Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement du contenu vidéo percutant pour le plaidoyer sur les réseaux sociaux, stimulant la sensibilisation et l'action pour vos campagnes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les défenseurs à créer des messages percutants pour leurs campagnes de plaidoyer ?

HeyGen permet aux défenseurs de produire du contenu vidéo très engageant à partir de texte, en utilisant des avatars AI et des modèles dynamiques. Cela permet de créer des messages percutants qui résonnent avec les publics cibles, augmentant considérablement l'impact des campagnes et des efforts de plaidoyer. Il transforme les idées créatives en matériaux de plaidoyer efficaces rapidement.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les matériaux de plaidoyer en politique publique ?

Les avatars AI dans HeyGen servent de porte-parole professionnels et cohérents pour le plaidoyer en politique publique, délivrant des informations avec clarté et impact. Ils aident les défenseurs à construire un consensus et à présenter des sujets complexes dans un format vidéo facilement compréhensible, améliorant les outils de communication pour des publics divers, assurant la cohérence des messages dans tous les efforts de plaidoyer.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu de plaidoyer pour s'adapter à des initiatives spécifiques de changement de politique et de financement ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation étendues, y compris des contrôles de marque, des modèles divers et un support de bibliothèque multimédia, permettant aux utilisateurs d'adapter le contenu de plaidoyer précisément pour des objectifs spécifiques de changement de politique et de financement. Cette flexibilité garantit que les messages sont toujours pertinents et percutants pour les décideurs et les parties prenantes clés.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de contenu pour la formation en plaidoyer ?

HeyGen simplifie considérablement la création de contenu pour la formation en plaidoyer en convertissant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off en quelques minutes. Cette efficacité permet aux organisations de générer rapidement des matériaux de formation engageants et pratiques, améliorant l'accessibilité pour les non-experts et accélérant la diffusion des connaissances en stratégie de plaidoyer.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo