HeyGen simplifie considérablement la création de contenu pour la formation en plaidoyer en convertissant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off en quelques minutes. Cette efficacité permet aux organisations de générer rapidement des matériaux de formation engageants et pratiques, améliorant l'accessibilité pour les non-experts et accélérant la diffusion des connaissances en stratégie de plaidoyer.