Libérez votre potentiel avec un créateur de vidéos de coaching avancé

Créez des vidéos de coaching percutantes sans effort. Utilisez des avatars AI pour délivrer un contenu de formation engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un contenu motivant de 30 secondes destiné aux professionnels occupés, offrant un conseil rapide pour la gestion du stress. La vidéo doit présenter un avatar AI réaliste délivrant le message avec un contact visuel direct sur un fond moderne et épuré, accompagné d'une voix off dynamique et concise. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour créer une vidéo de présentation percutante et relatable qui résonne rapidement.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative informative de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, expliquant une stratégie clé de marketing digital avec clarté. Employez un visuel de style explicatif épuré, incorporant des animations simples et des points clés textuels, soutenus par une voix claire et confiante. Cette expérience avancée de création de vidéos de coaching doit exploiter la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort le contenu écrit en un format engageant et facile à digérer.
Exemple de Prompt 3
Concevez un résumé concis de 90 secondes pour la formation interne des membres de l'équipe d'entreprise, résumant les indicateurs de performance clés et les objectifs de la semaine. Le style visuel et audio doit être professionnel et autoritaire, utilisant des visualisations de données nettes et une voix imposante pour délivrer des informations percutantes. Cette mise à jour de formation engageante doit tirer parti de la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour les communications d'entreprise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de coaching avancé

Élevez votre contenu de coaching avec la création vidéo alimentée par l'AI. Produisez rapidement des matériaux de formation engageants et des vidéos motivantes qui résonnent avec votre audience.

1
Step 1
Créez votre vidéo à partir d'un script
Commencez simplement par coller votre script de coaching. Notre puissant générateur de vidéos AI transformera automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, rendant la création de contenu sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur à l'écran. Personnalisez votre vidéo de coaching avec un hôte numérique qui transmet parfaitement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres professionnels
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs en générant instantanément des sous-titres AI pour l'ensemble de votre vidéo. Assurez-vous que vos précieuses idées de coaching atteignent efficacement un public plus large.
4
Step 4
Exportez et partagez largement
Finalisez votre vidéo de coaching avancée et exportez-la facilement dans divers formats, optimisés pour différentes plateformes. Partagez votre contenu professionnellement conçu sur les réseaux sociaux et au-delà.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu de coaching motivant

Créez des vidéos convaincantes et inspirantes pour motiver et guider les clients, favorisant un changement positif et une croissance personnelle grâce à des messages puissants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de coaching engageantes avec l'AI ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de coaching avancé, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie la création de contenu motivant et de formation engageante sans fonctionnalités complexes de montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles conçus professionnellement pour divers besoins vidéo ?

Oui, HeyGen fournit des modèles conçus professionnellement qui facilitent la production de cours vidéo en ligne de haute qualité et de contenu éducatif. Son interface conviviale permet même aux propriétaires de petites entreprises et aux coachs de vie de créer des vidéos convaincantes sans effort.

Quelles fonctionnalités de montage vidéo sont disponibles dans HeyGen pour la personnalisation ?

HeyGen offre des fonctionnalités de montage vidéo robustes, y compris des sous-titres AI automatiques et des contrôles de marque complets pour ajouter votre logo et des couleurs spécifiques. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque multimédia et exporter facilement des vidéos dans divers formats pour les réseaux sociaux.

Puis-je créer un contenu vidéo diversifié au-delà du coaching avec l'AI de HeyGen ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui vous permet de produire une large gamme de contenus, des vidéos éducatives et cours en ligne aux clips pour les réseaux sociaux. En exploitant les avatars AI et les capacités de texte en vidéo, vous pouvez efficacement augmenter votre création de contenu.

