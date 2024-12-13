IBT Online

Commercialisez plus intelligemment, vendez plus, développez-vous plus rapidement.

Chez IBT Online, nous aidons les entreprises à établir et à développer leurs exportations, ventes, marque et activité grâce à des solutions numériques complètes, alliant des outils dotés d'intelligence artificielle à l'expertise humaine.

Notoriété de la marque

La reconnaissance et la confiance de la marque se construisent à travers des expériences cohérentes et captivantes. Nous aidons les entreprises à humaniser leur marque, à maintenir une voix unifiée et à étendre leur présence sur tous les canaux numériques.

Génération de prospects et succès des ventes

La vidéo alimentée par l'IA transforme la manière dont les entreprises attirent, engagent et convertissent les clients. Nous collaborons pour stimuler la génération de prospects, accélérer les cycles de vente et fournir une croissance mesurable.

Développement commercial

Le développement commercial prospère grâce à un engagement cohérent et significatif. Nous garantissons aux entreprises d'élargir leur portée, de cultiver les relations et de maintenir une présence forte sur tous les canaux.

Entraînement de puissance, éducation et apprentissage technique.

Nous aidons nos clients à créer un enseignement et un apprentissage évolutifs qui fonctionnent, à travers les équipes de direction et le personnel, ainsi que les distributeurs, agents et clients, et de nombreux autres publics professionnels.

