Transforma tus guiones en vídeos explicativos de animación de pizarra dinámicos sin esfuerzo utilizando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una pieza de contenido de marketing de 45 segundos dirigida a profesionales del marketing, utilizando los avatares de AI de HeyGen dentro de un estilo de animación de pizarra limpio y profesional para desglosar estadísticas clave de la industria, acompañado de una voz en off clara y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo de pizarra de 60 segundos para educadores o formadores corporativos, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para simplificar un concepto complejo, con una progresión visual paso a paso y una voz en off calmada e instructiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de pizarra de 30 segundos para empresas SaaS, destacando una nueva característica de software con un estilo de animación de pizarra moderno y de marca y una voz en off entusiasta generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, dirigido a atraer a usuarios potenciales con explicaciones visuales rápidas e impactantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Pizarra

Crea vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo con nuestro software intuitivo de animación de pizarra, convirtiendo tus ideas en historias visuales convincentes en solo unos pocos pasos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tu texto o guion directamente en la plataforma. Nuestra potente AI analiza tu contenido, transformando tus palabras en la base para tu animación de pizarra dinámica.
2
Step 2
Selecciona Elementos de Pizarra
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de pizarra, personajes y recursos. Personaliza fácilmente las escenas para representar visualmente tu guion y mejorar tu mensaje.
3
Step 3
Añade Voces en Off
Integra voces en off profesionales para tu vídeo de pizarra. Genera voces realistas usando nuestra AI o sube tu propio audio para proporcionar una narración clara.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Explicativo
Finaliza tu proyecto y exporta tu vídeo explicativo de alta calidad. Elige entre varias proporciones para asegurarte de que esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Marketing y Social

Crea rápidamente vídeos de animación de pizarra cautivadores para redes sociales y campañas de marketing, aumentando la interacción de la audiencia y la visibilidad de la marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de animación de pizarra?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen agiliza la creación de animaciones de pizarra permitiendo a los usuarios convertir guiones en vídeos atractivos con facilidad. Actúa como un potente creador de vídeos de pizarra, aprovechando la AI para simplificar todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos explicativos con las plantillas de pizarra de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una selección de plantillas de pizarra personalizables para ayudarte a crear vídeos explicativos únicos. Puedes personalizar aún más tu contenido con branding personalizado, incluyendo logotipos y colores, e integrar elementos de su extensa biblioteca de medios.

¿Qué opciones de voz en off están disponibles para los vídeos de pizarra hechos con HeyGen?

El generador de vídeos de pizarra de HeyGen ofrece capacidades avanzadas de generación de voz en off, permitiéndote crear narraciones profesionales directamente desde texto. Esta función de texto a vídeo asegura que tu animación de pizarra tenga un audio claro y convincente.

¿HeyGen admite opciones de edición y exportación flexibles para mi contenido de pizarra?

Como editor de vídeo versátil, HeyGen asegura que tus vídeos de pizarra estén pulidos y listos para cualquier plataforma. Puedes ajustar fácilmente las proporciones y exportar tu contenido de animación de pizarra de alta calidad en varios formatos.

