Descubre hoy las mejores herramientas de prospección en vídeo

Aprovecha los avatares de IA para potenciar tus vídeos de ventas, con una personalización de marca y una integración perfecta que te permitan crear fácilmente vídeos de prospección atractivos.

616/2000
Paso 1
Introduce Tu Prompt
Paso 2
Haz Clic En El Botón Generar
Paso 3
Mira Cómo Tu Vídeo Cobra Vida
-Videos generados
-Avatares generados
-Videos traducidos
Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Cómo usar el creador de vídeos de HeyGen

Crear tu vídeo con nuestro creador de vídeos con IA es rápido, intuitivo y flexible. Así es como pasas de la idea al vídeo final:

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu agente de vídeo con IA trabajando.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo.

Creación de vídeo nativa por indicaciones

Creación de vídeo nativa por indicaciones

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo. Tú describes la idea y Agent devuelve un recurso totalmente construido y listo para publicar. No hace falta escribir guiones, gestionar recursos ni montar el contenido manualmente.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Generación de vídeo de extremo a extremo

El agente se encarga de todo el proceso de creación de vídeo. Redacta un guion claro y convincente a partir de tu idea, selecciona imágenes que encajan con el tono y el mensaje, añade una locución natural y sensible a las emociones, aplica ediciones y transiciones para lograr un ritmo pulido y, por último, ajusta subtítulos, tiempos y ritmo para maximizar la claridad y el rendimiento.

Diseñado con estructura e intención

Diseñado con estructura e intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de cronogramas y del montaje manual, Agent construye los vídeos desde cero. Cada resultado se diseña de forma intencionada para ajustarse a tu objetivo: desde el mensaje y el ritmo hasta la secuencia de escenas y la adecuación al público. El resultado es un vídeo coherente y orientado a un propósito.

Cómo funciona

Cómo funcionan las herramientas de prospección por vídeo

Mejora sin esfuerzo tu estrategia de prospección con vídeos personalizados utilizando las funciones avanzadas de las herramientas de video prospecting.

Paso 1

Crea vídeos de ventas atractivos

Empieza creando vídeos de ventas atractivos adaptados a las necesidades de tu audiencia. Con la automatización de vídeo con IA de HeyGen, puedes agilizar este proceso y causar una primera impresión impactante.

Paso 2

Selecciona avatares de IA para personalizar

Mejora la autenticidad de tu vídeo eligiendo avatares de IA que conecten con tus prospectos. Esta función de HeyGen te permite simular la interacción humana y aumentar el nivel de engagement.

Paso 3

Personaliza con controles de marca

Personaliza tus vídeos con tu propia marca utilizando los controles de branding de HeyGen. Incorpora fácilmente logotipos y selecciona combinaciones de colores que se ajusten a la identidad de tu empresa.

Paso 4

Haz un seguimiento del engagement con analíticas

Comprende el impacto de tu alcance aprovechando los análisis. Las herramientas de HeyGen te permiten hacer un seguimiento del engagement, proporcionando información valiosa para perfeccionar futuras campañas de vídeo.

Reseñas

Opiniones sobre HeyGen: lo que dicen los usuarios reales

HeyGen tiene más de 900 reseñas y una valoración de 4,8 en G2. A la gente le encanta lo fácil que es crear vídeos a partir de texto, traducir con IA y utilizar avatares realistas.

G2-White-Orange-Icon

Valorado con 4,8 / 5 · Más de 900 reseñas

G2-Teal-Orange-Icon

Creación de vídeos multilingües sin esfuerzo, estés donde estés

Me encanta usar HeyGen porque me permite crear comunicaciones claras y atractivas en varios idiomas y adaptar los mensajes a mi comunidad. Lo mejor es que puedo hacer vídeos de gran calidad mientras estoy en movimiento, sin tener que grabarme físicamente cada vez.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Una herramienta revolucionaria para crear vídeos rápidos y consistentes

Muy recomendable para cualquiera que busque velocidad, calidad y una creación de vídeo flexible en un mundo donde el contenido es el rey.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Excepcionalmente fácil de usar, transforma la creación de contenido

HeyGen ha transformado por completo la forma en que funciona mi empresa. Lo más importante es que me permite crear los anuncios y el contenido para redes sociales necesarios para promocionar nuestros productos y servicios.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Por fin, una plataforma de vídeo con IA que se siente humana

Los avatares, los tonos de voz y las herramientas de ritmo están a años luz de otras plataformas. El nuevo flujo de trabajo de Video Agent es un antes y un después: escucha, se adapta y realiza revisiones rápidamente.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Sorprendentemente fácil y perfecto para vídeos rápidos con aspecto profesional

Heygen es realmente fácil de usar. El agente de IA explica claramente cómo se verá cada clip de vídeo y ofrece opciones para ajustar los detalles. Es una aplicación realmente útil, y la mejor parte son las largas duraciones de los vídeos, que son perfectas para YouTube.

- Christine B.

Casos de uso

Impulsa el éxito en ventas con herramientas de prospección en vídeo

Descubre cómo las herramientas impulsadas por IA de HeyGen mejoran la prospección en vídeo, ofreciendo contenido de ventas personalizado, de alto rendimiento y muy atractivo.

Icono 1

Crea vídeos de ventas de alto impacto rápidamente

Leverage AI to produce professional sales videos in minutes, boosting engagement and conversion rates.

Icono 2

Mejora el alcance de tus vídeos con contenido personalizado

Use personalized video templates and AI avatars to create compelling, customized outreach messages.

Icono 3

Aumenta la participación con analíticas impulsadas por IA

Utilize detailed analytics to track engagement and refine your video prospecting strategies for better results.

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Cómo mejora HeyGen la prospección en vídeo con avatares de IA?

HeyGen integra avatares de IA para crear vídeos de ventas personalizados, haciendo que la prospección en vídeo sea atractiva y dinámica. Estos avatares pueden interpretar tu guion en varios idiomas y acentos, garantizando que tu mensaje resuene a nivel global.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la edición de vídeo?

HeyGen ofrece un completo editor de vídeo con IA que permite a los usuarios añadir subtítulos sin esfuerzo, cambiar las relaciones de aspecto y utilizar plantillas personalizables, todo ello manteniendo la coherencia de la marca gracias a sus controles de branding.

¿Puede HeyGen ayudar a hacer un seguimiento del engagement de los vídeos?

Sí, la función de analíticas integrada de HeyGen permite a los usuarios hacer un seguimiento del nivel de interacción de los espectadores, ofreciendo información sobre el rendimiento de tus vídeos personalizados y ayudando a adaptar de forma más eficaz las futuras estrategias de difusión en vídeo.

¿Qué opciones de personalización ofrece la automatización de vídeo con IA de HeyGen?

HeyGen permite una amplia personalización a través de sus plantillas de vídeo y opciones de marca personalizada, lo que te permite crear contenido específico que se alinee con la identidad única de tu marca y con tus objetivos de comunicación.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Vídeo explicativo de productoCrear marketing en vídeoCreador de vídeos de marketingInvideo Black FridayVídeo de ventasVídeo promocionalEjemplos de vídeos explicativosAnuncios de vídeo cortosVídeo de demostraciónVídeo de demostración del productoCreador de anuncios de vídeoMarketing de vídeo B2BCreador de anuncios de vídeo para FacebookVídeo explicativoVídeo de anuncio de FacebookAnuncios de vídeoVídeo para ventasPlantillas de vídeos de marketingVídeo de productoReseñas de clientes en vídeoCreador de vídeos 3DCreador de vídeos con IAHerramienta de vídeo de TwitterCreador de vídeosPlantilla de vídeo

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background
Herramientas de prospección en vídeo | Aumenta el engagement | HeyGen