Descubre hoy las mejores herramientas de prospección en vídeo
Aprovecha los avatares de IA para potenciar tus vídeos de ventas, con una personalización de marca y una integración perfecta que te permitan crear fácilmente vídeos de prospección atractivos.
Cómo usar el creador de vídeos de HeyGen
Crear tu vídeo con nuestro creador de vídeos con IA es rápido, intuitivo y flexible. Así es como pasas de la idea al vídeo final:
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu agente de vídeo con IA trabajando.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo.
Creación de vídeo nativa por indicaciones
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo. Tú describes la idea y Agent devuelve un recurso totalmente construido y listo para publicar. No hace falta escribir guiones, gestionar recursos ni montar el contenido manualmente.
Generación de vídeo de extremo a extremo
El agente se encarga de todo el proceso de creación de vídeo. Redacta un guion claro y convincente a partir de tu idea, selecciona imágenes que encajan con el tono y el mensaje, añade una locución natural y sensible a las emociones, aplica ediciones y transiciones para lograr un ritmo pulido y, por último, ajusta subtítulos, tiempos y ritmo para maximizar la claridad y el rendimiento.
Diseñado con estructura e intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de cronogramas y del montaje manual, Agent construye los vídeos desde cero. Cada resultado se diseña de forma intencionada para ajustarse a tu objetivo: desde el mensaje y el ritmo hasta la secuencia de escenas y la adecuación al público. El resultado es un vídeo coherente y orientado a un propósito.
Cómo funcionan las herramientas de prospección por vídeo
Mejora sin esfuerzo tu estrategia de prospección con vídeos personalizados utilizando las funciones avanzadas de las herramientas de video prospecting.
Crea vídeos de ventas atractivos
Empieza creando vídeos de ventas atractivos adaptados a las necesidades de tu audiencia. Con la automatización de vídeo con IA de HeyGen, puedes agilizar este proceso y causar una primera impresión impactante.
Selecciona avatares de IA para personalizar
Mejora la autenticidad de tu vídeo eligiendo avatares de IA que conecten con tus prospectos. Esta función de HeyGen te permite simular la interacción humana y aumentar el nivel de engagement.
Personaliza con controles de marca
Personaliza tus vídeos con tu propia marca utilizando los controles de branding de HeyGen. Incorpora fácilmente logotipos y selecciona combinaciones de colores que se ajusten a la identidad de tu empresa.
Haz un seguimiento del engagement con analíticas
Comprende el impacto de tu alcance aprovechando los análisis. Las herramientas de HeyGen te permiten hacer un seguimiento del engagement, proporcionando información valiosa para perfeccionar futuras campañas de vídeo.
Opiniones sobre HeyGen: lo que dicen los usuarios reales
HeyGen tiene más de 900 reseñas y una valoración de 4,8 en G2. A la gente le encanta lo fácil que es crear vídeos a partir de texto, traducir con IA y utilizar avatares realistas.
Valorado con 4,8 / 5 · Más de 900 reseñas
Creación de vídeos multilingües sin esfuerzo, estés donde estés
Me encanta usar HeyGen porque me permite crear comunicaciones claras y atractivas en varios idiomas y adaptar los mensajes a mi comunidad. Lo mejor es que puedo hacer vídeos de gran calidad mientras estoy en movimiento, sin tener que grabarme físicamente cada vez.
- Jacob B.
Una herramienta revolucionaria para crear vídeos rápidos y consistentes
Muy recomendable para cualquiera que busque velocidad, calidad y una creación de vídeo flexible en un mundo donde el contenido es el rey.
- Corneliu C.
Excepcionalmente fácil de usar, transforma la creación de contenido
HeyGen ha transformado por completo la forma en que funciona mi empresa. Lo más importante es que me permite crear los anuncios y el contenido para redes sociales necesarios para promocionar nuestros productos y servicios.
- Brent M.
Por fin, una plataforma de vídeo con IA que se siente humana
Los avatares, los tonos de voz y las herramientas de ritmo están a años luz de otras plataformas. El nuevo flujo de trabajo de Video Agent es un antes y un después: escucha, se adapta y realiza revisiones rápidamente.
- Magnus J.
Sorprendentemente fácil y perfecto para vídeos rápidos con aspecto profesional
Heygen es realmente fácil de usar. El agente de IA explica claramente cómo se verá cada clip de vídeo y ofrece opciones para ajustar los detalles. Es una aplicación realmente útil, y la mejor parte son las largas duraciones de los vídeos, que son perfectas para YouTube.
- Christine B.
Impulsa el éxito en ventas con herramientas de prospección en vídeo
Descubre cómo las herramientas impulsadas por IA de HeyGen mejoran la prospección en vídeo, ofreciendo contenido de ventas personalizado, de alto rendimiento y muy atractivo.
Crea vídeos de ventas de alto impacto rápidamente
Leverage AI to produce professional sales videos in minutes, boosting engagement and conversion rates.
Mejora el alcance de tus vídeos con contenido personalizado
Use personalized video templates and AI avatars to create compelling, customized outreach messages.
Aumenta la participación con analíticas impulsadas por IA
Utilize detailed analytics to track engagement and refine your video prospecting strategies for better results.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Cómo mejora HeyGen la prospección en vídeo con avatares de IA?
HeyGen integra avatares de IA para crear vídeos de ventas personalizados, haciendo que la prospección en vídeo sea atractiva y dinámica. Estos avatares pueden interpretar tu guion en varios idiomas y acentos, garantizando que tu mensaje resuene a nivel global.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la edición de vídeo?
HeyGen ofrece un completo editor de vídeo con IA que permite a los usuarios añadir subtítulos sin esfuerzo, cambiar las relaciones de aspecto y utilizar plantillas personalizables, todo ello manteniendo la coherencia de la marca gracias a sus controles de branding.
¿Puede HeyGen ayudar a hacer un seguimiento del engagement de los vídeos?
Sí, la función de analíticas integrada de HeyGen permite a los usuarios hacer un seguimiento del nivel de interacción de los espectadores, ofreciendo información sobre el rendimiento de tus vídeos personalizados y ayudando a adaptar de forma más eficaz las futuras estrategias de difusión en vídeo.
¿Qué opciones de personalización ofrece la automatización de vídeo con IA de HeyGen?
HeyGen permite una amplia personalización a través de sus plantillas de vídeo y opciones de marca personalizada, lo que te permite crear contenido específico que se alinee con la identidad única de tu marca y con tus objetivos de comunicación.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.