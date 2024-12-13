Desbloquea el Crecimiento con la Herramienta Definitiva de Personalización de Vídeos
Optimiza tus correos electrónicos de marketing y alcance de ventas con flujos de trabajo de vídeo automatizados, creando vídeos personalizados directamente desde texto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Considera desarrollar un vídeo promocional de 90 segundos específicamente para Directores de Ventas y Operaciones de Marketing, diseñado para resaltar el poder del Vídeo Personalizado impulsado por IA en la mejora de los flujos de trabajo de ventas. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, presentando diversos avatares de IA interactuando con datos personalizados, complementado por una voz en off enérgica y profesional y música animada generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, aprovechando los avatares de IA de la plataforma.
Un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a Gerentes de Éxito del Cliente y Líderes de Equipos de Soporte podría ilustrar la utilidad integral del software de vídeo personalizado para la incorporación. Empleando un estilo visual amigable e informativo con visuales claros paso a paso y anotaciones útiles, acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora, este vídeo debería utilizar efectivamente los Subtítulos/captions de HeyGen y diversos Plantillas y escenas para asegurar accesibilidad y una marca consistente para flujos de trabajo de vídeo automatizados.
Visualiza un resumen técnico conciso de 45 segundos para Arquitectos de Soluciones y Gerentes de Producto Técnico, enfatizando las capacidades avanzadas de una plataforma de venta de vídeos. Este vídeo requiere un estilo visual futurista y de alta tecnología, demostrando claramente capas de integración de datos complejas con elementos de interfaz de usuario elegantes, mejorado por una voz en off confiada y conocedora y una banda sonora electrónica sofisticada. Utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para varias documentaciones técnicas y su soporte de biblioteca de medios/stock para incorporar gráficos técnicos específicos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido de Marketing y Publicidad Personalizado.
Desarrolla rápidamente anuncios de vídeo personalizados y mensajes de marketing de alto rendimiento para captar la atención de la audiencia e impulsar conversiones.
Mejora la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Aumenta el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos entregando vídeos de formación personalizados impulsados por IA adaptados a las necesidades individuales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen una personalización de vídeo eficiente?
HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo personalizado aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar vídeos personalizados a escala a través de flujos de trabajo de vídeo automatizados. Esto hace de HeyGen un software de vídeo personalizado efectivo para diversas necesidades de alcance.
¿Qué integraciones especializadas ofrece HeyGen para mejorar ventas y marketing?
HeyGen se integra perfectamente con varias plataformas de CRM y Automatización de Marketing, permitiendo una robusta capa de integración de datos para tus flujos de trabajo de ventas. Esto permite flujos de trabajo de vídeo automatizados, enviando mensajes de vídeo personalizados directamente desde tu pila tecnológica GTM existente.
¿Puede HeyGen soportar una amplia personalización y branding para campañas de vídeo personalizadas?
Sí, HeyGen proporciona controles de branding completos, incluyendo personalización de logotipos y colores, asegurando que tu contenido de vídeo personalizado se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes utilizar plantillas existentes o aprovechar las herramientas de creación de plantillas para diseñar vídeos personalizados atractivos para páginas de destino personalizadas.
¿Utiliza HeyGen IA para algo más que la generación de avatares en la creación de vídeos?
Más allá de generar avatares de IA realistas, la potente IA de HeyGen impulsa la conversión de texto a vídeo desde guiones, generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Esta suite de características de vídeo personalizado impulsadas por IA asegura una producción de contenido eficiente y escalable.