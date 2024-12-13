Desbloquea el Crecimiento con la Herramienta Definitiva de Personalización de Vídeos

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Considera desarrollar un vídeo promocional de 90 segundos específicamente para Directores de Ventas y Operaciones de Marketing, diseñado para resaltar el poder del Vídeo Personalizado impulsado por IA en la mejora de los flujos de trabajo de ventas. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, presentando diversos avatares de IA interactuando con datos personalizados, complementado por una voz en off enérgica y profesional y música animada generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, aprovechando los avatares de IA de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a Gerentes de Éxito del Cliente y Líderes de Equipos de Soporte podría ilustrar la utilidad integral del software de vídeo personalizado para la incorporación. Empleando un estilo visual amigable e informativo con visuales claros paso a paso y anotaciones útiles, acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora, este vídeo debería utilizar efectivamente los Subtítulos/captions de HeyGen y diversos Plantillas y escenas para asegurar accesibilidad y una marca consistente para flujos de trabajo de vídeo automatizados.
Prompt de Ejemplo 3
Visualiza un resumen técnico conciso de 45 segundos para Arquitectos de Soluciones y Gerentes de Producto Técnico, enfatizando las capacidades avanzadas de una plataforma de venta de vídeos. Este vídeo requiere un estilo visual futurista y de alta tecnología, demostrando claramente capas de integración de datos complejas con elementos de interfaz de usuario elegantes, mejorado por una voz en off confiada y conocedora y una banda sonora electrónica sofisticada. Utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para varias documentaciones técnicas y su soporte de biblioteca de medios/stock para incorporar gráficos técnicos específicos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Herramienta de Vídeo Personalizado

Crea sin esfuerzo mensajes de vídeo impactantes e individualizados a escala para aumentar el compromiso y fortalecer las conexiones con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Base
Diseña tu mensaje principal utilizando nuestras capacidades de Vídeo Personalizado impulsadas por IA. Aprovecha características como Texto a vídeo desde guión para construir contenido fundamental de manera eficiente.
2
Step 2
Añade Elementos Personalizados
Integra campos dinámicos y aplica controles de branding para lograr una personalización de vídeo precisa para cada espectador, asegurando que cada mensaje resuene de manera única.
3
Step 3
Integra con Tus Plataformas
Conecta tu herramienta de vídeo con sistemas existentes para potenciar Flujos de Trabajo de Vídeo Automatizados, escalando tu alcance a través de CRM y Correos Electrónicos de Marketing sin problemas.
4
Step 4
Analiza el Rendimiento y Optimiza
Rastrea métricas clave como tasas de apertura y tiempos de visualización con robustas Analíticas de Compromiso de Vídeo para refinar tu estrategia y mejorar continuamente el impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala Historias de Éxito de Clientes Personalizadas

.

Genera historias de éxito de clientes personalizadas y atractivas como vídeos de IA para construir confianza y acelerar los flujos de trabajo de ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen una personalización de vídeo eficiente?

HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo personalizado aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar vídeos personalizados a escala a través de flujos de trabajo de vídeo automatizados. Esto hace de HeyGen un software de vídeo personalizado efectivo para diversas necesidades de alcance.

¿Qué integraciones especializadas ofrece HeyGen para mejorar ventas y marketing?

HeyGen se integra perfectamente con varias plataformas de CRM y Automatización de Marketing, permitiendo una robusta capa de integración de datos para tus flujos de trabajo de ventas. Esto permite flujos de trabajo de vídeo automatizados, enviando mensajes de vídeo personalizados directamente desde tu pila tecnológica GTM existente.

¿Puede HeyGen soportar una amplia personalización y branding para campañas de vídeo personalizadas?

Sí, HeyGen proporciona controles de branding completos, incluyendo personalización de logotipos y colores, asegurando que tu contenido de vídeo personalizado se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes utilizar plantillas existentes o aprovechar las herramientas de creación de plantillas para diseñar vídeos personalizados atractivos para páginas de destino personalizadas.

¿Utiliza HeyGen IA para algo más que la generación de avatares en la creación de vídeos?

Más allá de generar avatares de IA realistas, la potente IA de HeyGen impulsa la conversión de texto a vídeo desde guiones, generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Esta suite de características de vídeo personalizado impulsadas por IA asegura una producción de contenido eficiente y escalable.

