Creador de Vídeos Publicitarios Verticales: Crea Anuncios Atractivos Fácilmente

Diseña anuncios verticales impresionantes para TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una presentación atractiva de 1 minuto para creadores de contenido, destacando cómo HeyGen funciona como un creador de vídeos verticales con IA, simplificando la producción de contenido de tendencia. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con cortes rápidos y paletas de colores vibrantes con una narración enérgica. Este vídeo debe demostrar específicamente el poder de aprovechar 'Plantillas y escenas' para crear rápidamente contenido cautivador para plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento instructivo de 90 segundos dirigido a formadores corporativos, ilustrando cómo crear módulos de formación accesibles utilizando un editor de vídeo vertical. La presentación visual debe ser clara, paso a paso y accesible, acompañada de una narración calmada y autoritaria. Es crucial destacar la integración fluida de 'Subtítulos/captions' para asegurar que el contenido sea comprendido universalmente en varias plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional de 2 minutos dirigido a negocios de comercio electrónico, demostrando cómo escalar demostraciones de productos de manera eficiente utilizando las capacidades de HeyGen para vídeos verticales. La estética visual debe ser elegante y futurista, utilizando 'Avatares de IA' profesionales para presentar la información con una voz conversacional pero pulida. Este guion debe resaltar la capacidad de generar narrativas atractivas a través de 'Texto a vídeo desde guion' para un despliegue rápido de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Publicitarios Verticales

Crea vídeos publicitarios verticales atractivos sin esfuerzo para plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, optimizando para el máximo compromiso.

Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo verticales diseñadas por expertos, aprovechando la extensa biblioteca de 'Plantillas y escenas' de HeyGen para iniciar la creación de tu anuncio.
Step 2
Personaliza el Contenido de Tu Anuncio
Añade tus medios y elementos únicos de marca. Refina tu mensaje con nuestro editor intuitivo, incorporando tus 'Controles de marca (logo, colores)' para un aspecto consistente.
Step 3
Optimiza para Visualización Vertical
Asegúrate de que tu anuncio esté perfectamente formateado para plataformas como TikTok e Instagram Reels aplicando el correcto 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' y añadiendo subtítulos/captions automáticos.
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Anuncio
Renderiza tu vídeo publicitario vertical de alta calidad y descárgalo para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas de redes sociales, utilizando el 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' de HeyGen para la entrega final.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Transforma testimonios de clientes en vídeos verticales dinámicos y atractivos impulsados por IA que generan confianza y aumentan las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos verticales para plataformas como TikTok?

HeyGen hace que la creación de vídeos verticales sea sencilla al ofrecer un creador de vídeos verticales dedicado con relaciones de aspecto optimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Su interfaz intuitiva y el redimensionamiento de relación de aspecto aseguran que tu contenido se vea perfecto en cualquier plataforma de redes sociales.

¿Qué características de IA están disponibles en el editor de vídeos verticales de HeyGen?

El editor de vídeos verticales de HeyGen integra avanzadas características de IA, incluyendo avatares de IA y generación de narraciones, para agilizar tu proceso creativo. Puedes transformar guiones en vídeos verticales atractivos con subtítulos generados automáticamente, mejorando la accesibilidad y el alcance.

¿Puedo personalizar los elementos de marca en mis vídeos publicitarios verticales con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente los elementos de marca dentro de tus vídeos publicitarios verticales. Incorpora fácilmente tu logo y los colores de tu marca preferidos, asegurando una representación consistente y profesional en todas tus plataformas de redes sociales.

¿Qué tan rápido puedo generar un vídeo vertical usando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen?

Con las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, puedes generar eficientemente un vídeo vertical completo a partir de un guion en minutos. Simplemente introduce tu texto, selecciona un avatar de IA y una voz, y el creador de vídeos verticales con IA de HeyGen producirá contenido de alta calidad listo para tu audiencia.

