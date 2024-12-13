La herramienta definitiva de texto a vídeo para contenido atractivo

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y educadores en línea que buscan generar vídeos de manera eficiente. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio e informativo con gráficos modernos y fáciles de entender, narrado por un avatar de IA claro y amigable. Enfócate en ilustrar la integración fluida y el potencial creativo de los avatares de IA de HeyGen, simplificando información compleja en un formato accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Para influencers de redes sociales y usuarios de TikTok, se necesita un vídeo corto de 30 segundos que enfatice la creación de contenido rápida y sencilla. Su estética visual debe ser moderna y visualmente divertida, incorporando cortes rápidos y colores vibrantes, con una música de fondo pegajosa y lista para volverse viral. Este vídeo ilustrará cómo las plantillas y escenas de HeyGen proporcionan opciones de vídeo personalizables que ayudan a los usuarios a superar bloqueos creativos y producir contenido único y compartible en minutos para plataformas como TikTok.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional persuasivo de 90 segundos dirigido a vloggers de YouTube y especialistas en marketing digital, demostrando el poder de la generación de voz en off profesional. El vídeo debe tener un enfoque visual narrativo pulido con transiciones cinematográficas, complementado por una voz de IA cálida y autoritaria para la narración. Destaca cómo la capacidad de generación de voz en off de HeyGen mejora la calidad del contenido, haciendo los vídeos más atractivos y ampliando su alcance en plataformas como YouTube.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona una herramienta de texto a vídeo

Transforma tus ideas en contenido de vídeo atractivo con facilidad, generando vídeos profesionales directamente desde tus entradas de texto.

1
Step 1
Pega tu guion
Comienza introduciendo el texto que deseas convertir. Esto forma la base de tu vídeo a través de la tecnología de texto a vídeo desde guion, convirtiendo tu guion en vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus visuales
Elige entre varias plantillas y selecciona un avatar de IA para representar tu mensaje. Este paso establece el tono visual y el presentador para tu contenido.
3
Step 3
Añade voz y elementos
Mejora tu vídeo con música de fondo, medios de archivo y otros activos visuales. La función de generación de voz en off proporciona una narración de sonido natural utilizando la voz de IA para la narración.
4
Step 4
Exporta tu vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, finalízalo para compartir. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizar tu contenido, listo para generar vídeos para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Educación Mejoradas

Eleva las experiencias de aprendizaje transformando contenido estático en vídeos de IA atractivos que mejoran la retención y comprensión.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que te permite crear vídeos atractivos a partir de texto sin esfuerzo. Aprovecha nuestras plantillas de vídeo personalizables y la poderosa IA para generar vídeos profesionales para diversas plataformas como YouTube y TikTok.

¿Qué es un avatar de IA y cómo lo utiliza HeyGen para texto a vídeo?

HeyGen transforma tu guion en vídeo utilizando avatares de IA realistas y una herramienta avanzada de texto a voz. Simplemente introduce tu texto, elige un avatar de IA, y el generador de vídeos de IA de HeyGen creará un vídeo convincente con una voz de IA natural para la narración.

¿Puede HeyGen realmente convertir texto a vídeo rápidamente?

Absolutamente, HeyGen agiliza el proceso para convertir texto a vídeo en minutos, no horas. Este generador de texto a vídeo de IA está diseñado para especialistas en marketing y creadores de contenido que desean generar vídeos de manera eficiente sin herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una amplia personalización a través de su robusto editor de vídeos, incluyendo plantillas de vídeo personalizables y controles de marca. Puedes personalizar tus vídeos con logotipos, colores de marca y elegir de una rica biblioteca de medios para asegurar que tu contenido destaque.

