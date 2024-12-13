Generador de Videos de Actualización de Equipo
Crea actualizaciones internas atractivas en minutos usando Texto a video desde el guion para optimizar tu comunicación.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un informe de progreso del proyecto de 90 segundos diseñado para los interesados y la gestión del proyecto, presentando hitos clave y perspectivas futuras con un estilo visual basado en datos. Este video de equipo atractivo debe utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen para diseños profesionales e incorporar Subtítulos/captions para accesibilidad, asegurando una narración concisa y profesional.
Produce un video instructivo completo de 2 minutos que introduzca una nueva herramienta interna a un grupo de formación, demostrando sus funcionalidades con un enfoque visual paso a paso. El video debe aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales relevantes e incluir una generación de Voz en off nítida, convirtiéndolo en un video de formación efectivo producido con un editor de video en línea.
Diseña un video de anuncio de 45 segundos para toda la empresa, manteniendo un estilo visual consistente, de marca y enérgico para transmitir noticias urgentes o mensajes de celebración. Esta creación de video eficiente debe utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas, sirviendo como una rápida actualización interna del equipo.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación y Onboarding Interno.
Aprovecha la AI para crear videos de formación atractivos que aumenten la retención de empleados y optimicen los procesos de onboarding de manera efectiva.
Entrega Comunicaciones de Equipo Atractivas.
Produce videos motivacionales e informativos para inspirar a tu equipo, comunicar iniciativas clave y fomentar una fuerte cultura empresarial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la tecnología AI para simplificar la creación de videos?
HeyGen aprovecha la tecnología AI avanzada, incluyendo AI generativa, para transformar texto en videos atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre varios avatares de AI e introducir su guion para una generación de texto a video sin problemas, simplificando significativamente el proceso de creación de videos.
¿Qué herramientas de edición avanzadas ofrece HeyGen para personalizar videos generados por AI?
HeyGen ofrece un editor de video en línea completo con herramientas robustas para la personalización. Puedes añadir subtítulos/captions, implementar controles de marca con logotipos y colores, y utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando que tus videos cumplan con requisitos técnicos específicos.
¿Puede HeyGen integrarse en flujos de trabajo existentes para la generación de videos de actualización de equipo?
Sí, HeyGen está diseñado para apoyar la automatización de flujos de trabajo, actuando como un agente de video AI eficiente para comunicaciones internas. Su plataforma facilita la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo, haciéndola ideal para generar rápidamente videos de actualización de equipo consistentes y profesionales.
¿Qué opciones de salida de video y especificaciones técnicas soporta HeyGen?
HeyGen soporta varias especificaciones técnicas para la salida de video, incluyendo el redimensionamiento de relación de aspecto personalizable y exportaciones de alta calidad, típicamente como archivos MP4. La plataforma también incluye generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos, asegurando una amplia compatibilidad y accesibilidad.