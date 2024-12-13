Generador de Videos de Actualización de Equipo

Crea actualizaciones internas atractivas en minutos usando Texto a video desde el guion para optimizar tu comunicación.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un informe de progreso del proyecto de 90 segundos diseñado para los interesados y la gestión del proyecto, presentando hitos clave y perspectivas futuras con un estilo visual basado en datos. Este video de equipo atractivo debe utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen para diseños profesionales e incorporar Subtítulos/captions para accesibilidad, asegurando una narración concisa y profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video instructivo completo de 2 minutos que introduzca una nueva herramienta interna a un grupo de formación, demostrando sus funcionalidades con un enfoque visual paso a paso. El video debe aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales relevantes e incluir una generación de Voz en off nítida, convirtiéndolo en un video de formación efectivo producido con un editor de video en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de anuncio de 45 segundos para toda la empresa, manteniendo un estilo visual consistente, de marca y enérgico para transmitir noticias urgentes o mensajes de celebración. Esta creación de video eficiente debe utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas, sirviendo como una rápida actualización interna del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Videos de Actualización de Equipo

Transforma sin esfuerzo tus comunicaciones internas en actualizaciones de video atractivas y de alta calidad, ahorrando tiempo y mejorando la claridad para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de actualización de equipo. Aprovecha nuestra capacidad incorporada de texto a video para transformar tu guion en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar visualmente tu mensaje, dando a tus actualizaciones de equipo una cara profesional y atractiva.
3
Step 3
Añade Voz y Marca
Mejora tu video con generación de Voz en off profesional, seleccionando el tono perfecto. Personaliza aún más con tu logotipo y colores de marca, asegurando comunicaciones internas consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Actualizaciones
Una vez que tu video de actualización de equipo esté completo, exporta tu video de alta calidad. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para cualquier plataforma y compartirlo efectivamente con tu equipo.

Casos de Uso

Creación Rápida de Videos de Actualización de Equipo

Genera rápidamente videos de actualización de equipo profesionales y atractivos en minutos, asegurando una comunicación oportuna y consistente en toda tu organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la tecnología AI para simplificar la creación de videos?

HeyGen aprovecha la tecnología AI avanzada, incluyendo AI generativa, para transformar texto en videos atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre varios avatares de AI e introducir su guion para una generación de texto a video sin problemas, simplificando significativamente el proceso de creación de videos.

¿Qué herramientas de edición avanzadas ofrece HeyGen para personalizar videos generados por AI?

HeyGen ofrece un editor de video en línea completo con herramientas robustas para la personalización. Puedes añadir subtítulos/captions, implementar controles de marca con logotipos y colores, y utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas, asegurando que tus videos cumplan con requisitos técnicos específicos.

¿Puede HeyGen integrarse en flujos de trabajo existentes para la generación de videos de actualización de equipo?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar la automatización de flujos de trabajo, actuando como un agente de video AI eficiente para comunicaciones internas. Su plataforma facilita la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo, haciéndola ideal para generar rápidamente videos de actualización de equipo consistentes y profesionales.

¿Qué opciones de salida de video y especificaciones técnicas soporta HeyGen?

HeyGen soporta varias especificaciones técnicas para la salida de video, incluyendo el redimensionamiento de relación de aspecto personalizable y exportaciones de alta calidad, típicamente como archivos MP4. La plataforma también incluye generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos, asegurando una amplia compatibilidad y accesibilidad.

