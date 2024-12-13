Creador de Vídeos de Normas del Equipo: Crea una Cultura Atractiva
Crea vídeos convincentes de normas del equipo y de incorporación al instante, mejorando la claridad con la generación de voz en off incorporada.
Desarrolla un vídeo interno de 45 segundos para todos los miembros del equipo, celebrando el éxito logrado al adherirse a nuestras normas fundamentales del equipo, mostrando cómo estos principios impulsan la colaboración y la innovación. El estilo visual debe ser enérgico y motivador, con gráficos dinámicos y una pista musical inspiradora, mejorado por la generación de voz en off de HeyGen para entregar un mensaje impactante, sirviendo como un poderoso Generador de Vídeos de Éxito del Equipo.
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos para todos los empleados, delineando claramente nuestras mejores prácticas de comunicación como una norma clave del equipo. Emplea un enfoque visual limpio de estilo infográfico con un narrador calmado e informativo, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar las pautas de manera clara y atractiva, haciendo de este un vídeo efectivo sobre la cultura de la empresa.
Imagina una pieza inspiradora de 30 segundos diseñada para la distribución en toda la empresa, recordando a todos los valores compartidos incrustados en nuestras normas del equipo y su contribución a nuestra visión colectiva. El vídeo debe tener una estética corporativa pulida, con imágenes de archivo profesionales y una narración segura, con los subtítulos/captions de HeyGen asegurando la accesibilidad para todos los espectadores en este vídeo esencial de normas del equipo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Utiliza vídeo impulsado por IA para aumentar significativamente las tasas de compromiso y retención para las normas esenciales del equipo y la formación de incorporación.
Escala el Aprendizaje y la Incorporación.
Genera cursos completos de normas del equipo y de incorporación de manera eficiente, asegurando una comunicación consistente en toda tu fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de normas del equipo para nuestra organización?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos atractivos de normas del equipo y vídeos de cultura empresarial utilizando su avanzado generador de vídeos de IA. Aprovecha las plantillas y los avatares de IA para dar vida a tus pautas, fomentando una conexión más fuerte en el equipo y reforzando las normas del equipo.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de cultura empresarial?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa sin problemas en tus vídeos de cultura empresarial. Además, nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion combinada con la generación de voz en off asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y consistente.
¿Puede HeyGen ayudar a crear otros vídeos de comunicación interna además de los vídeos de normas del equipo?
Absolutamente. Más allá de los vídeos de normas del equipo, HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil ideal para crear contenido de vídeo de incorporación y formación convincente. Sus herramientas impulsadas por IA simplifican la producción de vídeos complejos para todas tus necesidades de comunicación interna.
¿HeyGen admite el uso de avatares de IA y personalización de marca para vídeos de éxito del equipo?
Sí, HeyGen integra avatares de IA realistas para presentar tu contenido de manera profesional y mejorar el compromiso en tus vídeos de éxito del equipo. También puedes aplicar controles de marca completos para asegurar que los resultados de tu Generador de Vídeos de Éxito del Equipo se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa.