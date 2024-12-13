Creador de Videos de Anuncios de Suscripción: Aumenta tus Ingresos Recurrentes

Genera sin esfuerzo anuncios de suscripción de alta conversión y optimiza tus campañas usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video convincente de 45 segundos dirigido a agencias de marketing, mostrando cómo elevar sus creatividades publicitarias a través de pruebas creativas rápidas. Visualmente, el anuncio debe usar pantallas divididas comparando diferentes iteraciones creativas, con una banda sonora inspiradora y de ritmo rápido. La narración debe ser segura y articulada, apoyada por subtítulos claros que demuestren cómo HeyGen permite una localización sin esfuerzo para llegar a audiencias globales y optimizar campañas para maximizar el ROAS.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video instructivo de 60 segundos para empresas de comercio electrónico ansiosas por crear videos de productos impresionantes. La presentación visual debe ser limpia y nítida, utilizando plantillas y escenas predefinidas para demostrar varias características del producto. El audio debe ser una locución amigable y clara explicando el proceso, complementado por tomas de apoyo y visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, mostrando cómo generar rápidamente activos publicitarios de alta conversión sin habilidades profesionales de edición de video, atrayendo a aquellos que desean hacer crecer su negocio.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un video promocional vibrante de 30 segundos dirigido a influencers y creadores de contenido, ilustrando cómo transformar guiones de texto en anuncios de video atractivos con facilidad. La estética visual debe ser dinámica y diversa, presentando fragmentos de contenido estilo UGC Video integrados sin problemas con actores de IA. El audio debe ser enérgico, creado directamente a partir de un guion utilizando la funcionalidad de texto a video desde guion, destacando la versatilidad del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, asegurando un amplio alcance y mensajes personalizados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios de Suscripción

Diseña y despliega rápidamente anuncios de video atractivos para tu servicio de suscripción, atrayendo nuevos clientes con herramientas creativas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea la Base de tu Anuncio
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de video" profesionales o genera un guion, aprovechando nuestra función de "Plantillas y escenas" para construir rápidamente la base de tu anuncio.
2
Step 2
Añade tu Producto y Marca
Sube fácilmente las imágenes y videos de tu producto, luego personalízalos con tu marca única usando nuestro completo "soporte de biblioteca de medios/stock" para crear "videos de productos" atractivos.
3
Step 3
Selecciona Presentadores de IA
Involucra a tu audiencia eligiendo entre una diversa selección de "avatares de IA" o "Actores de IA" para narrar los beneficios de tu suscripción con auténtica emoción humana.
4
Step 4
Genera y Refina tu Anuncio
Finaliza tu anuncio habilitando la "generación de locución" para un audio dinámico, luego "genera anuncios" listos para su distribución en todas tus plataformas para captar nuevos suscriptores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Testimonios de Clientes con Video de IA

Aprovecha la IA para crear historias de éxito de clientes auténticas y videos UGC, construyendo confianza e impulsando las suscripciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de video?

El Generador de Videos de IA de HeyGen simplifica la producción de creatividades publicitarias de alta calidad, permitiéndote generar rápidamente anuncios de video atractivos a partir de texto. Esto agiliza tu flujo de trabajo y permite una rápida iteración para tus campañas.

¿Puedo personalizar Actores de IA para mis campañas de anuncios de video?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización de Actores de IA y Avatares de IA para alinearse perfectamente con tu marca. Puedes seleccionar diversos Actores de IA y refinar su entrega para crear videos publicitarios profesionales adaptados a las necesidades específicas de tu campaña.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la producción rápida de creatividades publicitarias?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de video para acelerar la producción de creatividades publicitarias. Estas características te permiten generar fácilmente anuncios y videos de productos sin experiencia extensa en edición.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos de productos y esfuerzos de localización?

HeyGen te permite crear videos de productos atractivos con facilidad, y sus capacidades se extienden a la localización de contenido en todos los idiomas con clones de voz realistas. Esto asegura que los mensajes de tu marca resuenen efectivamente con diversas audiencias globales.

