Creador de Videos de Anuncios de Suscripción: Aumenta tus Ingresos Recurrentes
Genera sin esfuerzo anuncios de suscripción de alta conversión y optimiza tus campañas usando avatares de IA.
Desarrolla un anuncio de video convincente de 45 segundos dirigido a agencias de marketing, mostrando cómo elevar sus creatividades publicitarias a través de pruebas creativas rápidas. Visualmente, el anuncio debe usar pantallas divididas comparando diferentes iteraciones creativas, con una banda sonora inspiradora y de ritmo rápido. La narración debe ser segura y articulada, apoyada por subtítulos claros que demuestren cómo HeyGen permite una localización sin esfuerzo para llegar a audiencias globales y optimizar campañas para maximizar el ROAS.
Diseña un video instructivo de 60 segundos para empresas de comercio electrónico ansiosas por crear videos de productos impresionantes. La presentación visual debe ser limpia y nítida, utilizando plantillas y escenas predefinidas para demostrar varias características del producto. El audio debe ser una locución amigable y clara explicando el proceso, complementado por tomas de apoyo y visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, mostrando cómo generar rápidamente activos publicitarios de alta conversión sin habilidades profesionales de edición de video, atrayendo a aquellos que desean hacer crecer su negocio.
Imagina un video promocional vibrante de 30 segundos dirigido a influencers y creadores de contenido, ilustrando cómo transformar guiones de texto en anuncios de video atractivos con facilidad. La estética visual debe ser dinámica y diversa, presentando fragmentos de contenido estilo UGC Video integrados sin problemas con actores de IA. El audio debe ser enérgico, creado directamente a partir de un guion utilizando la funcionalidad de texto a video desde guion, destacando la versatilidad del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, asegurando un amplio alcance y mensajes personalizados.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea Anuncios de Suscripción de Alto Rendimiento.
Produce anuncios de video de alta conversión rápidamente con IA, permitiéndote generar anuncios eficientemente y escalar tus pruebas creativas.
Desarrolla Anuncios de Video Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente anuncios de video y clips atractivos optimizados para varias plataformas de redes sociales para captar la atención de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de video?
El Generador de Videos de IA de HeyGen simplifica la producción de creatividades publicitarias de alta calidad, permitiéndote generar rápidamente anuncios de video atractivos a partir de texto. Esto agiliza tu flujo de trabajo y permite una rápida iteración para tus campañas.
¿Puedo personalizar Actores de IA para mis campañas de anuncios de video?
Sí, HeyGen permite una amplia personalización de Actores de IA y Avatares de IA para alinearse perfectamente con tu marca. Puedes seleccionar diversos Actores de IA y refinar su entrega para crear videos publicitarios profesionales adaptados a las necesidades específicas de tu campaña.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para la producción rápida de creatividades publicitarias?
HeyGen proporciona un conjunto de herramientas de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de video para acelerar la producción de creatividades publicitarias. Estas características te permiten generar fácilmente anuncios y videos de productos sin experiencia extensa en edición.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos de productos y esfuerzos de localización?
HeyGen te permite crear videos de productos atractivos con facilidad, y sus capacidades se extienden a la localización de contenido en todos los idiomas con clones de voz realistas. Esto asegura que los mensajes de tu marca resuenen efectivamente con diversas audiencias globales.