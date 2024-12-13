Crea Vídeos de Formación para Estudiantes de Manera Sencilla

Empodera a estudiantes y educadores con contenido educativo cautivador. Transforma los planes de lecciones en vídeos atractivos utilizando avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un módulo de aprendizaje personalizado de 45 segundos diseñado para estudiantes universitarios, demostrando una herramienta de software específica. El tono debe ser instructivo pero accesible, con un estilo visual profesional pero amigable y música de fondo ambiental. Este módulo debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen para presentar el material de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un recurso de aula vibrante de 30 segundos dirigido a estudiantes de primaria, enseñando una operación matemática básica. El vídeo debe ser brillante y colorido, utilizando gráficos simples y una voz alegre y fácil de entender. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina producir un vídeo conciso de 90 segundos alineado con el currículo para educadores en desarrollo profesional sobre nuevas metodologías de enseñanza. El estilo visual y de audio debe ser profesional, autoritario y minimalista, centrándose en la información clave con una narrativa calmada. Asegura la accesibilidad integrando la función de subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación para Estudiantes

Empodera a los educadores y compromete a los estudiantes creando lecciones en vídeo dinámicas y personalizadas que mejoran los resultados de aprendizaje y sirven como valiosos recursos de aula.

1
Step 1
Crea tu Guion de Lección
Desarrolla tu currículo en un guion claro. La función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen te permite transformar tu texto sin esfuerzo, ayudándote a crear lecciones de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para entregar tu contenido en vídeo. Esto personaliza la experiencia de aprendizaje, haciéndola más atractiva para los estudiantes.
3
Step 3
Añade Mejoras
Mejora tu contenido educativo con visuales y audio relevantes. Añade fácilmente "Subtítulos/captions" para hacer tus vídeos accesibles e impactantes para todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Prepara tus vídeos de formación para estudiantes para cualquier plataforma. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para integrarlos sin problemas en recursos de aula o sistemas de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Visualización Vívida de Asignaturas

.

Transforma temas complejos o abstractos en historias en vídeo vívidas y memorables impulsadas por AI, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y accesible para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación para estudiantes?

HeyGen aprovecha los avatares de AI y la función de texto a vídeo desde guion para crear eficientemente vídeos de formación para estudiantes atractivos. Esto permite a los educadores desarrollar contenido educativo de alta calidad con facilidad.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para que los educadores creen lecciones?

HeyGen proporciona plantillas y escenas intuitivas, junto con generación de voz en off y capacidades de subtítulos, permitiendo a los educadores crear lecciones rápidamente. Estos recursos simplifican la producción de vídeos alineados con el currículo para los estudiantes.

¿Puede HeyGen apoyar iniciativas de aprendizaje personalizado?

Absolutamente, el soporte impulsado por AI de HeyGen permite la rápida generación de contenido de vídeo diverso, adaptándose a estilos de aprendizaje personalizados. Los educadores pueden adaptar rápidamente los vídeos para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.

¿Qué características ofrece HeyGen para gestionar contenido educativo?

HeyGen simplifica la gestión de contenido educativo proporcionando controles de marca y una rica biblioteca de medios para crear recursos de aula cohesivos. Los educadores pueden organizar fácilmente sus vídeos en listas de reproducción para los estudiantes.

