Sí, HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance de los vídeos tutoriales proporcionando subtítulos automáticos y redimensionamiento y exportación versátiles de la relación de aspecto. Esto asegura que tus vídeos profesionales estén perfectamente formateados para cualquier plataforma, permitiendo a los creadores de contenido compartir conocimientos de manera efectiva y construir autoridad de marca.