Creador de Anuncios Cuadrados: Crea Anuncios Perfectos para Redes Sociales
Recorta y redimensiona fácilmente tus vídeos para obtener dimensiones cuadradas perfectas en todas las plataformas de redes sociales con nuestras herramientas de redimensionamiento de relación de aspecto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla una pieza promocional dinámica de 45 segundos dirigida a gestores de redes sociales y creadores de contenido, mostrando el rápido proceso de creación utilizando las plantillas de vídeo cuadrado de HeyGen. El vídeo debe emplear un estilo visualmente atractivo y rápido, con cortes rápidos entre diferentes opciones de plantillas, acompañado de audio enérgico y de tendencia. Enfatiza la experiencia intuitiva del editor de arrastrar y soltar y la variedad disponible a través de Plantillas y escenas para la generación instantánea de contenido.
Imagina un anuncio atractivo de 1 minuto para empresas de comercio electrónico y educadores, ilustrando el poder de las herramientas impulsadas por IA en la creación de campañas de redes sociales convincentes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con avatares de IA realistas presentando beneficios clave, acompañados de una generación de voz en off amigable y clara. Demuestra cómo los avatares de IA de HeyGen pueden ofrecer un fuerte llamado a la acción para aumentar el compromiso.
Produce un tutorial detallado de 90 segundos dirigido a editores de vídeo y equipos de marketing, centrado en la precisión y el control ofrecidos para ajustes de vídeo. El estilo visual debe ser informativo y claro, con demostraciones paso a paso de las herramientas de HeyGen para recortar y redimensionar vídeos, complementadas con una voz en off humana concisa. Ilustra la utilidad de los Subtítulos/captions generados a partir de un guion, mostrando cómo el Texto a vídeo desde guion asegura accesibilidad e impacto para contenido técnico.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos de anuncios atractivos, optimizados para varias plataformas, para mejorar el rendimiento de la campaña.
Produce Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips atractivos perfectos para formatos cuadrados en todos tus canales de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos cuadrados para redes sociales?
El editor de vídeo en línea de HeyGen te permite crear y redimensionar vídeos fácilmente a una relación de aspecto cuadrada perfecta, ideal para plataformas como Instagram y Facebook. Puedes comenzar con una plantilla o subir tu propio material, luego recortar tu vídeo con precisión.
¿Qué herramientas impulsadas por IA están disponibles en el editor de vídeo en línea de HeyGen para la creación de vídeos cuadrados?
El editor de vídeo en línea de HeyGen integra potentes herramientas impulsadas por IA como avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, simplificando la producción de tus anuncios en vídeo cuadrados. Estas características simplifican tareas de edición complejas, permitiéndote centrarte en tu mensaje.
¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo cuadrado para comenzar rápidamente?
Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeo cuadrado profesionales que puedes personalizar con un editor de arrastrar y soltar. Esto facilita la creación de anuncios cuadrados atractivos sin necesidad de habilidades de diseño extensas.
¿Puedo personalizar la marca y compartir fácilmente mis vídeos cuadrados desde HeyGen?
Absolutamente. HeyGen te permite aplicar controles de marca como logotipos y colores a tus vídeos cuadrados. Una vez que tu anuncio esté perfecto, puedes descargar y compartir fácilmente tu vídeo en todas tus plataformas de redes sociales.