Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 1 minuto para creadores de contenido y equipos de marketing, respondiendo a la pregunta de cómo transformar rápidamente texto en visuales atractivos. El enfoque visual debe ser rápido, con cortes rápidos que demuestren la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion, destacando la automatización eficiente del flujo de trabajo con una banda sonora motivadora y animada, animando a los usuarios a optimizar la creación de contenido de vídeo con esta herramienta de vídeo AI.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una demostración atractiva de 45 segundos para los especialistas en marketing que buscan contenido innovador, ilustrando cómo los avatares AI de HeyGen pueden dar vida a cualquier guion. Emplea un estilo visual vibrante y ligeramente futurista, con el propio avatar AI guiando al espectador a través de varias aplicaciones, acompañado de una locución amigable y alentadora, mostrando el potencial creativo de las herramientas impulsadas por AI dentro de este creador de vídeos en línea sin necesidad de filmaciones complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a gestores de redes sociales, enfatizando la necesidad crucial de formatos de vídeo adaptables para diferentes plataformas. El estilo visual debe ser nítido e ilustrativo, utilizando comparaciones de pantalla dividida para demostrar claramente la facilidad de redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas de redes sociales, acompañado de una locución concisa y explicativa, posicionando a HeyGen como la herramienta definitiva de vídeo para redes sociales para una entrega de contenido versátil.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo para Redes Sociales

Crea fácilmente contenido de vídeo atractivo para redes sociales, involucra a tu audiencia y optimiza tu flujo de trabajo con potentes funciones de AI y edición intuitiva.

1
Step 1
Crea tu Vídeo
Comienza transformando texto en vídeo atractivo con una **herramienta de vídeo AI**, o selecciona entre diversas plantillas y medios de stock para construir rápidamente tu escena.
2
Step 2
Añade Mejoras
Eleva tu mensaje añadiendo **subtítulos** profesionales para mejorar la accesibilidad, junto con la generación de locuciones dinámicas y la aplicación de controles de marca.
3
Step 3
Refina tu Contenido
Utiliza herramientas de **edición de vídeo** completas para recortar clips, ajustar relaciones de aspecto para varias plataformas y asegurar que tus visuales sean pulidos e impactantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu proyecto y exporta vídeo de alta calidad optimizado para diferentes **plataformas de redes sociales**, listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Mostrar el Éxito del Cliente

Convierte historias de clientes en vídeos AI atractivos para construir confianza y demostrar valor, fortaleciendo la presencia de tu marca en plataformas sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares AI y generación de texto a vídeo desde guiones, para transformar la creación de contenido de vídeo complejo en un proceso optimizado. Esto lo convierte en una herramienta de vídeo AI eficiente para generar contenido atractivo sin esfuerzo.

¿Qué herramientas de edición de vídeo ofrece HeyGen para la personalización?

HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo completas, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, para personalizar tus vídeos. Puedes aprovechar plantillas de vídeo existentes, añadir tu marca e integrar elementos de la biblioteca de medios de stock para obtener resultados profesionales.

¿Puede HeyGen optimizar vídeos para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen está diseñado como una herramienta de vídeo efectiva para redes sociales, permitiéndote optimizar vídeos para varias plataformas de redes sociales. Ofrece redimensionamiento de la relación de aspecto y subtítulos automáticos para asegurar que tu contenido se vea genial y sea accesible en todos los canales.

¿Facilita HeyGen la creación colaborativa de contenido de vídeo?

HeyGen optimiza la creación de contenido de vídeo con funciones diseñadas para la automatización eficiente del flujo de trabajo y la colaboración potencial en equipo. Esto permite un enfoque más cohesivo y productivo para generar activos de vídeo de alta calidad.

