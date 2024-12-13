Crea Vídeos de Anuncios Saltables Atractivos con IA

Mejora el rendimiento de los anuncios y reduce costos. Genera anuncios saltables de alta calidad rápidamente con avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración técnica de 90 segundos que muestre cómo implementar correctamente `URLs de seguimiento de saltos` en un entorno de `vídeo publicitario saltable`. Este vídeo debe estar dirigido a desarrolladores de tecnología publicitaria e ingenieros de control de calidad, empleando animaciones dinámicas de estilo de compartición de pantalla y un atractivo `avatar de IA` para guiar a los espectadores a través de la configuración, complementado con `subtítulos/captions` informativos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo detallado de 2 minutos que descomponga los componentes de una `BidRequest` óptima para `anuncios saltables`, centrándose en cómo parámetros específicos influyen en el aplanamiento de ofertas y la entrega de impresiones. Dirige este contenido a ingenieros de intercambio publicitario y científicos de datos, utilizando estéticas de visualización de datos de alta tecnología de la `biblioteca de medios/soporte de stock` y aprovechando `plantillas y escenas` para estructurar el flujo intrincado de información.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de problema/solución de 1 minuto y 30 segundos que aborde los desafíos comunes y las mejores prácticas para desarrollar y servir creatividades de `anuncios VPAID`, incluyendo cómo manejar la implementación de `eventos de seguimiento personalizados`. El público objetivo son desarrolladores creativos y técnicos de servidores de anuncios, requiriendo metáforas visuales atractivas y un tono explicativo útil entregado por un `avatar de IA`, optimizado para varias ubicaciones a través de `redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones`.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo de Anuncios Saltables

Aprende a producir eficientemente vídeos de anuncios saltables atractivos que capturen la atención y generen resultados, aprovechando potentes herramientas de creación de vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Comienza escribiendo un guion conciso y convincente para tu vídeo de anuncio saltable. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente tu texto en una narrativa visual dinámica, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante para tu audiencia.
2
Step 2
Elige Tus Visuales e Identidad de Marca
Selecciona y personaliza tus visuales para alinearlos con tu marca. Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje, personalizando su apariencia y estilo para alinearse perfectamente con tu identidad de marca y captar la atención del espectador.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales y Accesibilidad
Mejora tu anuncio con audio de alta calidad. Genera un discurso de sonido natural utilizando la generación de Voz en off de HeyGen, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional. Esto mejora el impacto de tus anuncios saltables, incluso para los espectadores que ven sin sonido.
4
Step 4
Exporta para un Rendimiento Óptimo en Plataformas
Finaliza tu creación exportando tu vídeo en el formato y relación de aspecto ideales. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que tu vídeo esté perfectamente optimizado para varias plataformas publicitarias, listo para ser desplegado como un Anuncio de Vídeo In-Stream Saltable de alto rendimiento.

Casos de Uso

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de contenido de vídeo adecuado para formatos de anuncios saltables?

HeyGen te permite producir fácilmente contenido de "vídeo publicitario saltable" de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes generar visuales atractivos y voces en off, asegurando que tu activo de vídeo esté listo para su implementación en varias plataformas publicitarias que soportan "Anuncios de Vídeo In-Stream Saltables". La plataforma ofrece un redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para adaptarse a diversas ubicaciones de anuncios.

¿Son compatibles los vídeos generados por HeyGen con especificaciones técnicas de anuncios como VAST para una entrega sin problemas?

Sí, HeyGen crea activos de vídeo diseñados para cumplir con los estándares de la industria, haciéndolos compatibles con especificaciones comunes de entrega de anuncios como "VAST 3.0" y versiones anteriores. Aunque HeyGen se centra en la creación de vídeos, el resultado puede integrarse fácilmente en plataformas que soportan "VAST 2.0" o "VAST 3.0" para una entrega robusta y "seguimiento" de tus "anuncios TrueView".

¿Qué consideraciones técnicas debo tener en cuenta al crear anuncios de vídeo con HeyGen para plataformas como Authorized Buyers?

Al usar HeyGen para producir activos de vídeo para plataformas como Google Ads o "Authorized Buyers", enfócate en seleccionar las proporciones adecuadas y mantener el tamaño del archivo para un rendimiento óptimo. Las opciones de exportación robustas de HeyGen aseguran que tu activo de vídeo sea técnicamente sólido para la integración en sistemas publicitarios que puedan utilizar estándares como "OpenRTB" para solicitudes de ofertas, facilitando la entrega eficiente de anuncios y "URLs de seguimiento de saltos".

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mis anuncios de vídeo con elementos de marca específicos para campañas consistentes?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de "branding" completos, incluyendo la colocación de logotipos y colores de marca, asegurando que tus "anuncios saltables" mantengan una identidad de marca consistente. Esta capacidad es crucial para crear anuncios de vídeo profesionales que resuenen con tu audiencia y se alineen con tu estrategia de marketing general en todas las plataformas.

