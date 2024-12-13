Absolutamente. HeyGen proporciona controles de "branding" completos, incluyendo la colocación de logotipos y colores de marca, asegurando que tus "anuncios saltables" mantengan una identidad de marca consistente. Esta capacidad es crucial para crear anuncios de vídeo profesionales que resuenen con tu audiencia y se alineen con tu estrategia de marketing general en todas las plataformas.