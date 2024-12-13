Crea Vídeos de Anuncios Saltables Atractivos con IA
Mejora el rendimiento de los anuncios y reduce costos. Genera anuncios saltables de alta calidad rápidamente con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de demostración técnica de 90 segundos que muestre cómo implementar correctamente `URLs de seguimiento de saltos` en un entorno de `vídeo publicitario saltable`. Este vídeo debe estar dirigido a desarrolladores de tecnología publicitaria e ingenieros de control de calidad, empleando animaciones dinámicas de estilo de compartición de pantalla y un atractivo `avatar de IA` para guiar a los espectadores a través de la configuración, complementado con `subtítulos/captions` informativos.
Crea un vídeo instructivo detallado de 2 minutos que descomponga los componentes de una `BidRequest` óptima para `anuncios saltables`, centrándose en cómo parámetros específicos influyen en el aplanamiento de ofertas y la entrega de impresiones. Dirige este contenido a ingenieros de intercambio publicitario y científicos de datos, utilizando estéticas de visualización de datos de alta tecnología de la `biblioteca de medios/soporte de stock` y aprovechando `plantillas y escenas` para estructurar el flujo intrincado de información.
Diseña un vídeo de problema/solución de 1 minuto y 30 segundos que aborde los desafíos comunes y las mejores prácticas para desarrollar y servir creatividades de `anuncios VPAID`, incluyendo cómo manejar la implementación de `eventos de seguimiento personalizados`. El público objetivo son desarrolladores creativos y técnicos de servidores de anuncios, requiriendo metáforas visuales atractivas y un tono explicativo útil entregado por un `avatar de IA`, optimizado para varias ubicaciones a través de `redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones`.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios de Alto Rendimiento.
Desarrolla rápidamente vídeos de anuncios saltables atractivos utilizando IA, maximizando el impacto y minimizando el tiempo de producción para campañas efectivas.
Produce Anuncios de Vídeo de Formato Corto Atractivos.
Crea instantáneamente anuncios de vídeo saltables de formato corto cautivadores, diseñados para captar la atención y aumentar el compromiso de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de contenido de vídeo adecuado para formatos de anuncios saltables?
HeyGen te permite producir fácilmente contenido de "vídeo publicitario saltable" de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes generar visuales atractivos y voces en off, asegurando que tu activo de vídeo esté listo para su implementación en varias plataformas publicitarias que soportan "Anuncios de Vídeo In-Stream Saltables". La plataforma ofrece un redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para adaptarse a diversas ubicaciones de anuncios.
¿Son compatibles los vídeos generados por HeyGen con especificaciones técnicas de anuncios como VAST para una entrega sin problemas?
Sí, HeyGen crea activos de vídeo diseñados para cumplir con los estándares de la industria, haciéndolos compatibles con especificaciones comunes de entrega de anuncios como "VAST 3.0" y versiones anteriores. Aunque HeyGen se centra en la creación de vídeos, el resultado puede integrarse fácilmente en plataformas que soportan "VAST 2.0" o "VAST 3.0" para una entrega robusta y "seguimiento" de tus "anuncios TrueView".
¿Qué consideraciones técnicas debo tener en cuenta al crear anuncios de vídeo con HeyGen para plataformas como Authorized Buyers?
Al usar HeyGen para producir activos de vídeo para plataformas como Google Ads o "Authorized Buyers", enfócate en seleccionar las proporciones adecuadas y mantener el tamaño del archivo para un rendimiento óptimo. Las opciones de exportación robustas de HeyGen aseguran que tu activo de vídeo sea técnicamente sólido para la integración en sistemas publicitarios que puedan utilizar estándares como "OpenRTB" para solicitudes de ofertas, facilitando la entrega eficiente de anuncios y "URLs de seguimiento de saltos".
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mis anuncios de vídeo con elementos de marca específicos para campañas consistentes?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de "branding" completos, incluyendo la colocación de logotipos y colores de marca, asegurando que tus "anuncios saltables" mantengan una identidad de marca consistente. Esta capacidad es crucial para crear anuncios de vídeo profesionales que resuenen con tu audiencia y se alineen con tu estrategia de marketing general en todas las plataformas.