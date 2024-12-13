Plantillas de Vídeos Cortos de Formación: Mejora el Aprendizaje y el Compromiso
Transforma la formación de empleados y el microaprendizaje. Crea vídeos impactantes rápidamente con plantillas personalizables y Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial técnico de 2 minutos para el personal de soporte de TI interno, demostrando un nuevo proceso de actualización de software. El vídeo debe tener un tono preciso e instructivo con grabaciones de pantalla claras y punteros animados, asegurándose de incluir subtítulos automáticos para accesibilidad y fácil referencia.
Produce un vídeo educativo explicativo de 60 segundos para un equipo de ventas, destacando los beneficios de una nueva característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y atractivo, utilizando imágenes y vídeos de alta calidad de la biblioteca multimedia para ilustrar los puntos clave, con un enfoque de guion a vídeo para una creación de contenido fluida.
Diseña un vídeo de formación de empleados de 45 segundos para una actualización de política a nivel de empresa. La estética visual debe ser limpia y corporativa, aprovechando plantillas y escenas personalizables para mantener la coherencia de la marca, acompañado de una generación de voz en off clara y concisa para transmitir la información esencial de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha el vídeo de IA para crear vídeos cortos de formación dinámicos que capturen la atención y mejoren la retención del aprendizaje.
Escala la Creación de Cursos de Formación.
Desarrolla numerosos vídeos de formación y módulos de aprendizaje rápidamente, haciendo que el conocimiento sea accesible para una audiencia global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación profesional sin esfuerzo utilizando una vasta biblioteca de plantillas personalizables y una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Simplifica todo el proceso de producción, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para tu equipo.
¿Qué herramientas de IA generativa ofrece HeyGen para hacer vídeos de formación?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA generativa, incluyendo un creador de texto a vídeo de IA y avatares de IA realistas, para transformar guiones en contenido de formación atractivo. Puedes generar voces en off de sonido natural directamente desde texto, eliminando la necesidad de configuraciones de grabación tradicionales.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos cortos de microaprendizaje con marca rápidamente?
Absolutamente, HeyGen es ideal para producir plantillas de vídeos de formación cortos y contenido de microaprendizaje de manera rápida y eficiente. Sus plantillas personalizables, combinadas con controles de marca, permiten crear vídeos consistentes y alineados con la marca que son rápidos de crear y fáciles de implementar para tu audiencia.
¿Cómo apoya HeyGen las iniciativas efectivas de formación y incorporación de empleados?
HeyGen mejora significativamente la formación y la incorporación de empleados al proporcionar herramientas para crear guías atractivas y vídeos instructivos reproducibles a gran escala. Esto asegura un intercambio de conocimientos consistente y ayuda a alinear a tu equipo con información crítica de manera eficiente, mejorando los resultados de aprendizaje.