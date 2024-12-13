La Mejor Herramienta de Vídeo de Formato Corto para Contenido Viral

Transforma sin esfuerzo contenido de formato largo en cortos virales con nuestro editor de vídeo AI, que incluye subtítulos automáticos para un máximo compromiso.

448/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos dirigido a los responsables de marketing y gestores de redes sociales, ilustrando cómo reutilizar fácilmente contenido de vídeo de formato largo en cortos virales. El estilo visual y de audio debe ser rápido, con cortes atractivos y música de fondo animada, mostrando claramente la función de cambio de tamaño de aspecto y exportación de HeyGen y su capacidad para generar subtítulos AI precisos para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corto inspirador de 45 segundos dirigido a personas tímidas ante la cámara o pequeñas empresas, mostrando el poder de crear contenido de vídeo profesional sin rostro. La estética debe ser moderna y visualmente atractiva, con avatares AI diversos en varios entornos, acompañados de una voz en off amigable y alentadora que demuestre la generación de voz en off sin problemas junto con los avanzados avatares AI.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo tutorial brillante y fácil de usar de 1 minuto para principiantes que exploran la generación de contenido AI. Este vídeo debe guiarlos para comenzar su primer proyecto con facilidad, enfatizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen. El estilo visual debe presentar demostraciones claras de la biblioteca de plantillas y el soporte de biblioteca de medios/stock, acompañado de música de fondo optimista y una voz instructiva clara.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Formato Corto

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos cortos atractivos y compartibles diseñados para plataformas como YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza generando contenido con nuestra función de generación de contenido AI o sube medios existentes para iniciar la creación de tu vídeo de formato corto.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de plantillas para aplicar instantáneamente un aspecto y sensación profesional, guiándote para crear vídeos cortos atractivos.
3
Step 3
Añade Elementos Dinámicos
Mejora tu vídeo con subtítulos AI generados automáticamente para un alcance máximo, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible en todas las plataformas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas redimensionándolo al aspecto perfecto, luego expórtalo directamente para YouTube Shorts, TikTok o Instagram Reels.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Motivacional Inspirador

.

Desarrolla vídeos cortos atractivos y edificantes para inspirar a tu audiencia y fomentar la comunidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen con la generación de contenido AI para vídeo?

HeyGen es un avanzado editor de vídeo AI que optimiza todo el proceso de creación de contenido. Utiliza capacidades de texto a vídeo para generar contenido atractivo a partir de guiones, permitiendo una automatización eficiente del flujo de trabajo para los creadores de contenido.

¿Puede HeyGen reutilizar contenido de vídeo de formato largo en cortos virales?

Sí, HeyGen actúa como una poderosa herramienta de vídeo de formato corto, permitiendo a los usuarios transformar contenido de formato largo existente en formatos atractivos para plataformas como YouTube Shorts, vídeos de TikTok y Reels de Instagram. Sus funciones ayudan a crear cortos virales de manera efectiva.

¿Qué opciones de personalización están disponibles dentro del editor de vídeo AI de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, varias plantillas y un editor de arrastrar y soltar para una fácil organización de escenas. También puedes utilizar avatares AI y elegir de una rica biblioteca de medios.

¿Proporciona HeyGen generación de subtítulos AI y voz en off para vídeos?

Absolutamente, HeyGen genera automáticamente subtítulos AI precisos y ofrece generación de voz en off de alta calidad directamente desde tus guiones. Esto mejora la accesibilidad y reduce significativamente el tiempo de edición manual, impulsando la automatización de tu flujo de trabajo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo