Creador de Vídeos Publicitarios en Formato Corto: Crea Anuncios Rápidamente con AI
Profesionales del marketing, generen vídeos de alto impacto en formato corto para redes sociales al instante con potentes herramientas de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un conciso anuncio de vídeo de 45 segundos con AI que explique una característica de software compleja, dirigido a agencias de marketing digital y marcas de comercio electrónico; este vídeo debe presentar una estética visual elegante y corporativa con una voz en off clara y autoritaria, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para agilizar la producción como creador de anuncios de vídeo en línea.
Produce un vídeo auténtico de 60 segundos en formato corto que se sienta como contenido generado por el usuario (anuncios de vídeo UGC), diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing que exploran nuevos métodos de alcance; adopta un estilo visual y de audio natural y relatable, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a una sensación no guionizada de manera sencilla.
Genera un anuncio de vídeo impactante de 15 segundos diseñado para impulsar la acción inmediata para startups y lanzamientos de campañas rápidas; este anuncio requiere un estilo visualmente impactante y de ritmo rápido con una voz en off fuerte y enérgica, utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para transmitir perfectamente la urgencia y la llamada a la acción.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo en formato corto impactantes con AI, impulsando mejores resultados para tus campañas.
Involucra Audiencias en Redes Sociales.
Produce vídeos en formato corto y clips cautivadores de manera eficiente para aumentar el compromiso en todas las plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales del marketing a crear anuncios de vídeo en formato corto atractivos?
HeyGen empodera a los profesionales del marketing para producir anuncios de vídeo en formato corto dinámicos aprovechando los avatares de AI y extensas plantillas de vídeo. Puedes generar rápidamente anuncios de vídeo UGC y contenido de marketing impactante para redes sociales con facilidad creativa.
¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz creador de anuncios de vídeo en línea con AI?
HeyGen ofrece una plataforma en línea intuitiva que transforma guiones en anuncios de vídeo de alta calidad utilizando herramientas avanzadas de AI. Sus características integrales, incluyendo la generación de voz en off y subtítulos automáticos, simplifican todo el proceso de edición de vídeo.
¿Puedo personalizar mis anuncios de vídeo y añadir llamadas a la acción usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus anuncios de vídeo, incluyendo controles de marca para logotipos y colores. Puedes integrar fácilmente llamadas a la acción claras dentro de tus vídeos en formato corto para impulsar los resultados deseados.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios de vídeo para diferentes plataformas de redes sociales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos en formato corto atractivos optimizados para varias plataformas de redes sociales, incluyendo anuncios de YouTube. Sus capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto aseguran que tus anuncios de vídeo se vean perfectos dondequiera que los publiques.