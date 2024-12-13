Plantillas de Vídeos Cortos para Anuncios: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente

Crea vídeos de marketing cautivadores con nuestras plantillas editables, potenciadas por los controles de marca flexibles de HeyGen.

475/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo de marketing" claro de 30 segundos que explique un servicio complejo a propietarios de pequeñas empresas. Emplea un estilo visual tipo infografía con "animaciones" suaves y una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar la narrativa de manera efectiva, comenzando desde una base de "Texto a vídeo desde guion" para mayor eficiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un "vídeo corto" convincente de 20 segundos que muestre una historia de éxito de un cliente, dirigido a potenciales clientes que buscan prueba social. El estilo visual y de audio debe ser cálido y auténtico, presentando un avatar de AI que transmita emoción genuina. Asegúrate de incluir "Subtítulos/captions" para accesibilidad y mejora la narrativa visual usando clips relevantes de la "Biblioteca de medios/soporte de stock". Esto ejemplifica "ideas creativas para vídeos publicitarios".
Prompt de Ejemplo 3
Produce una "plantilla de anuncio" concisa de 10 segundos para una promoción estacional de tiempo limitado, diseñada para captar la atención de consumidores generales y compradores impulsivos. El estilo visual debe ser brillante y enérgico con superposiciones de texto audaces y transiciones de escena dinámicas, acompañado de música pegajosa y energética. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una creación rápida y asegura una visualización óptima en todas las plataformas usando "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para crear una "plantilla personalizable".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan las Plantillas de Vídeos Cortos para Anuncios

Crea vídeos cortos para anuncios cautivadores de manera eficiente usando nuestras plantillas personalizables. Mejora tus esfuerzos de marketing con una producción optimizada y resultados profesionales.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra extensa biblioteca de "plantillas de vídeos cortos para anuncios" diseñadas profesionalmente para varias plataformas e industrias, proporcionando una base sólida para tu anuncio.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Reemplaza fácilmente el texto y los visuales de muestra con tus propias imágenes de producto, vídeos, o selecciona de nuestra "Biblioteca de medios/soporte de stock". Nuestras "plantillas editables" aseguran que tu anuncio refleje tu marca única.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Utiliza los "Controles de marca (logo, colores)" para incorporar los elementos de tu marca, asegurando una apariencia y sensación consistentes. Refina las animaciones y transiciones para crear "anuncios de vídeo atractivos" que destaquen.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio de Vídeo
Finaliza tu anuncio exportándolo en el formato y resolución deseados. Usa "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para optimizar tus "anuncios de vídeo" para diferentes plataformas de redes sociales, listo para distribución inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en anuncios de vídeo cortos y dinámicos, construyendo confianza y credibilidad con clientes potenciales de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos publicitarios atractivos?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas editables y avatares de AI para generar rápidamente ideas creativas para vídeos publicitarios. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con los activos de tu marca y guiones de texto a vídeo para producir anuncios de vídeo atractivos que capturen la atención de tu audiencia.

¿Qué tipo de plantillas de vídeo ofrece HeyGen para publicidad?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeos cortos para anuncios, incluyendo opciones para vídeos publicitarios de productos, campañas en redes sociales y diversas necesidades de marketing. Estas plantillas personalizables están diseñadas para ayudarte a crear rápidamente vídeos publicitarios profesionales y efectivos en diferentes plataformas.

¿Puedo personalizar las plantillas de anuncios de HeyGen para adaptarlas a mi marca?

Absolutamente, las plantillas de anuncios de HeyGen son totalmente personalizables para alinearse con la identidad de tu marca. Puedes reemplazar fácilmente los medios, ajustar colores, refinar diseños y aplicar el logo y las fuentes de tu marca para crear un anuncio de vídeo personalizado que refleje perfectamente tu mensaje único.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de marketing sea más eficiente?

HeyGen optimiza el proceso de creación de vídeos aprovechando los avatares de AI, las capacidades de texto a vídeo y una interfaz fácil de usar. Esto te permite generar rápidamente vídeos de marketing profesionales y vídeos cortos, reduciendo el tiempo y esfuerzo de producción mientras mantienes alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo