Creador de Vídeos de Servicio en Línea: Crea Impresionantes Vídeos Empresariales
Transforma tus guiones en vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo con la potente tecnología de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de marketing energético de 30 segundos para plataformas de redes sociales, dirigido a equipos de marketing y gestores de redes sociales que buscan aumentar el compromiso; diseñalo con un enfoque visual dinámico y rápido, música de fondo animada y visuales vibrantes, incorporando los avatares de AI de HeyGen para añadir un toque humano a tus vídeos de redes sociales.
Produce un vídeo de producto informativo de 60 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico y comercializadores de productos, destacando las características clave de un nuevo dispositivo con un estilo visual elegante y de alta calidad y una narración profesional, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar el metraje perfecto para tus proyectos de plataforma de creación de vídeos.
Diseña una actualización de comunicación interna concisa de 20 segundos utilizando un estilo visual moderno y limpio y una narración clara, dirigida a comunicadores corporativos y líderes de equipo que necesitan compartir información rápidamente, aprovechando al máximo las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación de un vídeo de servicio profesional en línea.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos para productos y servicios que generen resultados excepcionales con la ayuda de AI.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para mejorar tu presencia en línea y atraer a tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz creador de vídeos de servicio en línea?
HeyGen es una plataforma líder de creación de vídeos con AI que permite a las empresas producir vídeos de servicio profesionales rápidamente. Sus avanzadas herramientas de vídeo con AI, incluyendo texto a vídeo desde guion y avatares de AI personalizables, agilizan todo el proceso de producción de vídeos.
¿Puede HeyGen crear varios tipos de vídeos empresariales?
¡Absolutamente! Como un versátil creador de vídeos empresariales, HeyGen apoya la creación de contenido diverso, desde vídeos de marketing atractivos y vídeos para redes sociales hasta vídeos de productos informativos y vídeos explicativos, todo con calidad profesional.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para los usuarios?
HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de su plataforma intuitiva, ofreciendo una amplia gama de plantillas personalizables y una interfaz fácil de usar. Con características como la funcionalidad de arrastrar y soltar y herramientas robustas de edición de vídeo, puedes crear y perfeccionar fácilmente tus presentaciones animadas.
¿HeyGen admite la personalización de marca y localización para vídeos?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca en cada vídeo. Además, cuenta con generación automática de narraciones y subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el alcance de tus esfuerzos de marketing de vídeo.