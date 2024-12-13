Generador de Vídeos de Formación en Servidores: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Genera vídeos de formación profesional para empleados y procesos de incorporación rápidamente con avatares de AI realistas, ahorrando tiempo y recursos.

468/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de producto de 90 segundos para equipos de soporte técnico, mostrando los pasos de resolución de problemas para un problema de software común. El vídeo debe adoptar un estilo visual de interfaz de usuario informativo y limpio, complementado por una voz calmada y tranquilizadora. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el tutorial de manera efectiva y añade claridad con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de actualización rápida de 45 segundos para equipos de desarrollo, anunciando el despliegue de un nuevo punto final de API. El estilo visual debe ser moderno con gráficos dinámicos, presentando una voz enérgica que transmita urgencia y emoción. Transforma un guion técnico directamente en vídeo utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, luego optimiza su visualización en varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación en profundidad de 2 minutos para personal de TI senior, detallando un procedimiento complejo de recuperación del sistema para el mantenimiento de servidores. Este vídeo, generado de manera eficiente utilizando un enfoque de generador de vídeo AI, requiere un estilo visual detallado y experto, acompañado de una voz sofisticada y autoritaria. Incorpora diagramas técnicos relevantes y ayudas visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mejorado por avatares AI profesionales para guiar a los espectadores a través de cada paso crítico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación en Servidores

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en servidores en vídeos profesionales y atractivos con AI, optimizando el aprendizaje para tu equipo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Introduce tus materiales de formación existentes o un nuevo guion directamente. Nuestra plataforma utiliza la tecnología de `Texto a vídeo desde guion` para transformar tus palabras en una base de vídeo dinámica, haciendo que la creación de contenido sea sencilla.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI y Escena
Selecciona entre una amplia gama de `avatares AI` para ser tu presentador virtual. Luego, elige plantillas de vídeo adecuadas o diseña escenas personalizadas para apoyar visualmente tu contenido de formación en servidores y mantener a tu audiencia comprometida.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz en Off
Mejora tus `vídeos de formación` incorporando imágenes, vídeos y elementos de marca relevantes de nuestra biblioteca de medios. Genera una `voz en off` de sonido natural que se sincronice perfectamente con tu guion, dando vida a tus lecciones.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Con un solo clic, tu `generador de vídeos de formación en servidores` procesa todas las entradas. Añade automáticamente `subtítulos` para accesibilidad, luego exporta tu vídeo de formación de alta calidad en tu relación de aspecto preferida, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitificar Conceptos Técnicos de Servidores

.

Transforma configuraciones y procedimientos de servidores complejos en contenido de vídeo claro y comprensible, haciendo que la formación técnica sea accesible y atractiva para todos los niveles de habilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación AI?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos de formación de calidad profesional con avatares de AI realistas. Esta potente capacidad de texto a vídeo reduce drásticamente el tiempo de producción y los recursos necesarios para crear contenido atractivo.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas de formación o flujos de trabajo existentes?

Absolutamente. Como software robusto de vídeos de formación, HeyGen ofrece capacidades de integración API, permitiendo una incorporación fluida en tus sistemas y flujos de trabajo existentes. Esto habilita la generación automática de vídeos, incluyendo subtítulos y voz en off AI, para diversas necesidades de formación sin intervención manual.

¿Qué tipos de contenido de formación puedo crear usando HeyGen?

HeyGen te permite producir una amplia gama de vídeos de formación, desde generadores de vídeos de formación en servidores completos hasta explicativos de productos dinámicos y materiales de incorporación de empleados. Con plantillas de vídeo personalizables y opciones de grabación de pantalla, HeyGen ofrece la flexibilidad para adaptar el contenido a cualquier objetivo de aprendizaje.

¿HeyGen admite personalización de marca para los vídeos generados?

Sí, HeyGen asegura que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca a través de controles de personalización extensos, incluyendo personalización de logotipo y colores. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo y aprovechar características avanzadas como la sincronización labial para un resultado pulido y profesional que refuerce tu imagen corporativa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo