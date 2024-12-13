Construye Tu Portal de Formación en Vídeo de Autoservicio
Mejora los resultados del e-learning y ofrece programas de formación atractivos transformando guiones en vídeos con avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de "90 segundos" para formadores corporativos y diseñadores instruccionales, ilustrando cómo se pueden desarrollar rápidamente programas de formación atractivos. Utiliza un estilo visual que mezcle cortes rápidos de las diversas Plantillas y escenas de HeyGen con música de fondo enérgica. Demuestra cómo la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen permite una personalización completa, haciendo que la creación de contenido sea eficiente e impactante.
Desarrolla un vídeo informativo de "120 segundos" dirigido a profesionales de Aprendizaje y Desarrollo y líderes de RRHH, demostrando el valor de una plataforma de formación en vídeo integral. Emplea un estilo visualmente rico con gráficos basados en datos y una narración clara y profesional. Explica cómo se puede generar contenido fácilmente usando Texto a vídeo desde guion para un mensaje coherente, y cómo los Subtítulos/captions de HeyGen aseguran accesibilidad, mejorando la experiencia del usuario en general.
Produce un vídeo promocional elegante de "45 segundos" para gerentes de TI y ejecutivos de L&D que evalúan nuevas soluciones de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). El estilo visual debe ser moderno y eficiente, demostrando flujos de trabajo sin interrupciones con una narración segura. Destaca cómo el redimensionamiento de Aspecto y las exportaciones de HeyGen aseguran que los vídeos estén perfectamente optimizados para varias plataformas, y cómo las mejoras de AI agilizan la creación de contenido para una fácil integración en cualquier LMS.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Oferta de Cursos y el Alcance Global.
HeyGen permite la creación rápida de cursos diversos, ayudando a tu portal de formación en vídeo de autoservicio a escalar contenido y alcanzar una audiencia global más amplia.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso del aprendiz y mejorar la retención de conocimiento en todos tus programas de formación dentro del portal.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen los resultados del e-learning para los programas de formación?
HeyGen actúa como una potente plataforma de formación en vídeo, aprovechando los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo para crear contenido educativo en vídeo atractivo, lo que mejora significativamente los resultados del e-learning para diversos programas de formación.
¿Puede HeyGen utilizarse como un portal de formación en vídeo de autoservicio para empleados?
Absolutamente, HeyGen permite a las organizaciones establecer un robusto portal de formación en vídeo de autoservicio. Con herramientas de edición intuitivas y plantillas personalizables, los usuarios pueden crear fácilmente cursos en línea y gestionar sus programas de formación de manera eficiente.
¿Qué mejoras de AI ofrece HeyGen para contenido de formación personalizable?
HeyGen proporciona avanzadas mejoras de AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de voz en off, para crear contenido educativo en vídeo altamente personalizado. Los usuarios también pueden utilizar controles de marca para alinear los vídeos con la identidad de su organización, asegurando una experiencia de usuario coherente.
¿Es HeyGen compatible con las plataformas de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?
HeyGen está diseñado para integrarse sin problemas con varios sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), permitiendo un fácil despliegue y gestión de su contenido de formación en vídeo. Esto asegura un proceso optimizado para crear y distribuir contenido educativo en vídeo atractivo en toda su organización.