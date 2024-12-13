Herramienta de Vídeo de Concienciación sobre Seguridad: Aumenta el Compromiso en la Formación

Entrega vídeos de concienciación sobre seguridad atractivos al instante utilizando avatares de AI para involucrar a los empleados y gestionar eficazmente el riesgo humano.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados durante su proceso de incorporación, describiendo las pautas esenciales de protección de datos y cumplimiento. El estilo visual debe ser amigable y claro, utilizando gráficos animados y texto en pantalla para los puntos clave, acompañado de música de fondo animada y una voz en off positiva. Aprovecha las plantillas y escenas preconstruidas de HeyGen para ensamblar rápidamente este vital módulo de microaprendizaje, ayudando a los nuevos miembros del equipo a entender su papel en el mantenimiento de la seguridad organizacional desde el primer día.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo impactante de 30 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo, centrado en estrategias críticas de gestión de riesgos humanos. La narrativa visual debe presentar una breve simulación del mundo real de un descuido común de seguridad, seguido de acciones correctivas inmediatas y su impacto positivo. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para crear eficientemente el diálogo impactante y los segmentos explicativos, enfatizando medidas proactivas y fomentando una cultura de concienciación sobre seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de actualización integral de 90 segundos para los equipos de TI y Seguridad, detallando las últimas amenazas emergentes de ciberseguridad. La presentación visual debe ser elegante e informativa, incorporando visualizaciones de datos, gráficos y breves explicaciones animadas de ataques complejos, entregadas por una voz en off calmada y experta. Asegura la accesibilidad y claridad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen, construyendo sobre plantillas de vídeo robustas impulsadas por AI para diseminar rápidamente contenido crítico de concienciación sobre seguridad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo de Concienciación sobre Seguridad

Empodera a tu equipo con formación dinámica de concienciación sobre seguridad, transformando temas complejos en ideas atractivas y accionables a través de un proceso de creación de vídeo simplificado.

1
Step 1
Crea Vídeos Atractivos
Utiliza plantillas de vídeo impulsadas por AI para convertir rápidamente tus guiones en contenido dinámico, haciendo que la producción de material cautivador de concienciación sobre seguridad sea eficiente y accesible.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Integra tu marca con controles de marca (logo, colores) y selecciona entre una variedad de avatares de AI para entregar tu mensaje de manera consistente, asegurando que la formación se alinee con la identidad de tu organización.
3
Step 3
Distribuye Módulos de Formación
Exporta fácilmente tu contenido terminado como paquetes SCORM para una integración fluida con LMS, o comparte directamente para entregar módulos de microaprendizaje de manera eficiente a tu equipo.
4
Step 4
Analiza el Rendimiento y Refina
Aprovecha los paneles de informes para monitorear el compromiso y rastrear las tasas de finalización, obteniendo valiosos conocimientos para gestionar efectivamente las estrategias de gestión de riesgos humanos y refinar futuras iniciativas de formación.

Casos de Uso

Simplifica Conceptos Complejos de Ciberseguridad

Desglosa amenazas y protocolos de ciberseguridad intrincados en lecciones de vídeo fácilmente digeribles y visualmente atractivas utilizando AI.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva de vídeo de concienciación sobre seguridad?

HeyGen transforma la formación compleja de concienciación sobre seguridad en contenido de vídeo atractivo y centrado en el ser humano utilizando avatares avanzados de AI. Esta herramienta de vídeo impulsada por AI ayuda a reducir el riesgo humano al entregar información crítica de ciberseguridad en un formato accesible y memorable.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de concienciación sobre seguridad?

HeyGen simplifica la creación de contenido permitiendo a los usuarios generar vídeos de concienciación sobre seguridad de alta calidad directamente desde guiones de texto, aprovechando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables impulsadas por AI. Esto permite la producción rápida de módulos de formación atractivos sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

¿Puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados en la formación de ciberseguridad?

Absolutamente. HeyGen mejora la retención del aprendizaje y el compromiso de los empleados con elementos dinámicos e interactivos y vídeos de concienciación sobre seguridad con marca. Al crear módulos de microaprendizaje cortos e impactantes, HeyGen asegura que tu equipo participe activamente en la formación vital de ciberseguridad.

¿HeyGen admite la personalización de la marca para el contenido de concienciación sobre seguridad?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos de concienciación sobre seguridad se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y elegir entre varias plantillas para crear comunicaciones internas consistentes y profesionales para una gestión efectiva del riesgo humano.

