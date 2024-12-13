Creador de Vídeos Publicitarios Estacionales para Anuncios Festivos Rápidos

Lanza campañas navideñas y estacionales cautivadoras en minutos. Transforma tus guiones en vídeos impresionantes con nuestra avanzada capacidad de Text-to-video.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo promocional moderno de 45 segundos dirigido a equipos de marketing para presentar un nuevo producto estacional en redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser limpio, centrado en el producto, y emplear una voz en off clara para describir las características, mientras un "avatar de AI" puede presentar los detalles del producto de manera atractiva, creando vídeos promocionales impactantes para captar la atención del público.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un dinámico anuncio de vídeo de 60 segundos diseñado para negocios locales para anunciar su emocionante evento de liquidación de fin de temporada. Este visual enérgico, brillante y centrado en la comunidad, acompañado de música animada y una voz en off clara, debe cautivar a los residentes locales, convirtiendo fácilmente un guion simple en una narrativa visual convincente utilizando la función "Text-to-video from script" de HeyGen para campañas de marketing efectivas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un elegante vídeo de marketing de 15 segundos para servicios de suscripción en línea que busquen promocionar sus ofertas estacionales por tiempo limitado. Este vídeo profesional y conciso, con animaciones modernas y música de fondo ligera, necesita articular claramente los beneficios clave y puede lograr una narración perfecta con la "Generación de voz en off" de HeyGen, alcanzando eficazmente a una audiencia en línea ocupada como un destacado creador de vídeos de marketing con AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Estacionales

Produce sin esfuerzo anuncios de vídeo estacionales atractivos para tus campañas de marketing con nuestro intuitivo creador de vídeos con AI, diseñado para captar la atención de tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Anuncio Estacional
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o comienza desde cero con tu guion para generar un vídeo inicial usando AI. Esto impulsa tu proceso creativo para cualquier festividad o evento.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Personaliza tu anuncio con los colores, fuentes y logotipo específicos de tu marca. Incorpora elementos dinámicos e imágenes de la biblioteca de medios para alinearte con tu tema estacional.
3
Step 3
Mejora con Elementos de AI
Integra avatares de AI realistas o aprovecha la funcionalidad de text-to-video para transmitir tu mensaje de manera efectiva. Añade voces en off y subtítulos para asegurar que tu promoción estacional sea impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Optimiza tu vídeo para varias plataformas de redes sociales con el cambio de tamaño de la relación de aspecto. Descarga tu vídeo promocional terminado en alta definición, listo para impulsar tus campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Campañas Estacionales

Produce vídeos emocionalmente resonantes que capturen el espíritu de la temporada, motivando a los espectadores a interactuar con tu marca y ofertas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de vídeos publicitarios estacionales?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos publicitarios estacionales y vídeos promocionales atractivos. Aprovecha nuestro creador de vídeos con AI con plantillas personalizables y avatares de AI para diseñar campañas de marketing que capturen la atención del público sin necesidad de herramientas extensas de edición de vídeo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para crear anuncios de vídeo únicos con HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus anuncios de vídeo reflejen la identidad de tu marca. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar para incorporar animaciones personalizadas, elige entre varias plantillas y accede a una rica biblioteca de medios para producir vídeos personalizados de alta calidad para todos tus vídeos de marketing.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios de vídeo rápidamente usando AI?

Sí, HeyGen acelera significativamente la creación de anuncios de vídeo con herramientas avanzadas impulsadas por AI. Transforma tus guiones en anuncios de vídeo atractivos usando la tecnología de Text-to-video, genera voces en off profesionales y utiliza avatares de AI para agilizar tu proceso de creación de contenido para creatividades publicitarias poderosas.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de anuncios de vídeo para plataformas de redes sociales?

HeyGen facilita la producción de anuncios de vídeo cautivadores optimizados para plataformas de redes sociales como Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts. Nuestra plataforma admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones en 4K Ultra HD, ayudando a las empresas de comercio electrónico y a los especialistas en marketing a desplegar publicidad en vídeo de alta calidad en todos los canales.

