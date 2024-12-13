HeyGen apoya los diversos estilos de aprendizaje para la preparación de la certificación Ágil y Scrum a través de características como la generación automática de voz en off y subtítulos personalizables. Estas opciones hacen que tus vídeos de formación en Scrum sean accesibles y efectivos para una audiencia más amplia, mejorando la comprensión de los complejos principios de Scrum.