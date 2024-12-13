La mejor herramienta de grabación de pantalla para profesionales

Captura audio nítido y vídeos en HD sin esfuerzo con nuestra herramienta de grabación de pantalla, mejorada por la generación de voz en off de HeyGen para resultados pulidos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para creadores de contenido y demostradores de software, mostrando el poder de la grabación en HD para tutoriales de software con una claridad cristalina. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y de alta calidad con música de fondo animada, enfatizando lo fácil que es realizar una edición de vídeo sofisticada directamente en la plataforma. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir rápidamente contenido pulido y profesional, haciendo que los procesos complejos parezcan sencillamente simples.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a desarrolladores y equipos de soporte, ilustrando la conveniencia de una extensión de Chrome para grabación de pantalla en la presentación de errores y demostraciones rápidas. El estilo visual y de audio debe ser directo, paso a paso, con una voz en off calmada y explicativa, demostrando específicamente la grabación de audio eficiente junto con la actividad de pantalla. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores, proporcionando una solución rápida y fácil de digerir.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 2 minutos fácil de usar, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, destacando cómo una interfaz fácil de usar hace que la creación de grabaciones de pantalla profesionales sea accesible para todos. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio accesible, alentador y pulido, demostrando la facilidad de exportar proyectos finales en formato MP4 para compatibilidad universal. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para crear narrativas persuasivas que empoderen a los usuarios a producir contenido de vídeo de alta calidad sin necesidad de amplios conocimientos técnicos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona una herramienta de grabación de pantalla

Captura y comparte fácilmente la actividad de tu pantalla con nuestra poderosa herramienta de grabación de pantalla, diseñada para la claridad y facilidad de uso.

1
Step 1
Selecciona tu área de grabación
Usa la interfaz intuitiva para elegir toda tu pantalla, una ventana específica o una región personalizada para una grabación de pantalla precisa.
2
Step 2
Elige tus entradas de grabación
Selecciona fácilmente tu micrófono para una grabación de audio cristalina y opta por incluir tu webcam para un toque personal.
3
Step 3
Graba tu contenido
Inicia tu captura con un solo clic, asegurando que tu vídeo se produzca en grabación HD de alta calidad para mayor claridad.
4
Step 4
Exporta tu vídeo final
Exporta rápidamente tu grabación completada en un formato MP4 ampliamente compatible, listo para compartir o para una edición posterior.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce vídeos sociales atractivos

.

Transforma tus grabaciones de pantalla y otros contenidos en vídeos cautivadores para redes sociales y clips cortos para aumentar el compromiso de la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo maneja HeyGen la salida de vídeo y las proporciones de aspecto para el contenido generado?

HeyGen admite el redimensionamiento flexible de proporciones de aspecto para adaptarse a varias plataformas, asegurando que tus vídeos se vean profesionales en todas partes. Puedes exportar fácilmente tus creaciones en formatos adecuados para diferentes necesidades.

¿Qué opciones técnicas están disponibles para la generación de voz dentro de la plataforma de HeyGen?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de generación de voz en off, permitiendo a los usuarios seleccionar entre una variedad de voces sintéticas para acompañar sus vídeos con avatares de AI. Esto asegura un audio de alta calidad para cada producción.

¿Puede HeyGen ayudar con los controles de marca para mis vídeos generados?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo, ajustar colores y mantener una identidad de marca consistente en todo tu contenido de vídeo. Esto asegura que tu producción se alinee perfectamente con tus directrices de marca.

¿HeyGen admite la creación de texto a vídeo directamente desde un guion?

Absolutamente. La funcionalidad principal de HeyGen incluye capacidades robustas de texto a vídeo desde guion, permitiéndote transformar contenido escrito en presentaciones de vídeo atractivas con avatares de AI y escenas generadas dinámicamente.

