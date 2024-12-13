La Mejor Herramienta de Vídeo Escolar para un Aprendizaje Atractivo

Mejora la comprensión y accesibilidad de los estudiantes. Nuestra intuitiva herramienta de vídeo escolar genera automáticamente subtítulos y captions precisos para cada lección.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a estudiantes de secundaria y universidad, ilustrando el poder de HeyGen para sus tareas de vídeo y creación multimedia. El estilo visual y de audio debe ser moderno y animado, con cortes rápidos y gráficos atractivos. El vídeo demostraría cómo convertir un guion simple en un vídeo pulido usando la función de texto a vídeo desde guion, extrayendo recursos de la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar sus proyectos, y aprovechando varias plantillas y escenas para resultados profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos dirigido a administradores de TI escolares y coordinadores tecnológicos, explicando los beneficios de integrar HeyGen como una herramienta de vídeo mejorada con IA principal. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y autoritario, enfatizando una interfaz fácil de usar y capacidades robustas. Esta presentación detallaría cómo la plataforma apoya diversas necesidades en toda la escuela, destacando su redimensionamiento flexible de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas y subtítulos/captions automáticos para accesibilidad, convirtiéndola en una solución ideal de herramienta de vídeo escolar.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo innovador de 45 segundos para profesores que exploran enfoques pedagógicos modernos como el modelo de aula invertida. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y visionario, demostrando una aplicación práctica. Este vídeo mostraría cómo los profesores pueden crear rápidamente lecciones grabadas atractivas usando los avatares de IA de HeyGen para entregar contenido previo a la clase, aprovechando la función de generación de voces en off para opciones multilingües y eligiendo entre varias plantillas y escenas para estructurar lecciones de vídeo interactivas de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan las Herramientas de Vídeo Escolar

Empodera a educadores y estudiantes para crear, editar y compartir lecciones y presentaciones en vídeo atractivas con facilidad, fomentando entornos de aprendizaje dinámicos.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza transformando tus planes de lecciones o texto existente en un vídeo dinámico usando nuestra función de texto a vídeo, o selecciona entre varias plantillas profesionales para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Graba Tu Lección
Captura tu pantalla, cámara web o ambas para grabar conferencias en vivo, demostraciones de software o presentaciones interactivas, asegurando que cada detalle de tu instrucción se preserve.
3
Step 3
Mejora con Herramientas de IA
Aumenta la accesibilidad y el compromiso añadiendo automáticamente subtítulos y captions. Genera voces en off impulsadas por IA para entregar contenido en múltiples idiomas, haciendo las lecciones inclusivas para todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo completado en varios formatos o intégralo directamente con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para compartir con los estudiantes, permitiendo un acceso sin problemas al contenido educativo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Conferencias en Vídeo Dinámicas

Transforma temas complejos en lecciones en vídeo atractivas y fáciles de entender usando narrativas potenciadas por IA, cautivando a estudiantes de todas las disciplinas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifican las herramientas de vídeo mejoradas con IA de HeyGen la creación multimedia para contenido educativo?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para generar rápidamente presentaciones de vídeo profesionales. Esto incluye voces en off generadas por IA y subtítulos automáticos, simplificando significativamente el proceso de creación multimedia para los educadores.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para personalizar presentaciones de vídeo?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos y colores personalizados, asegurando la consistencia de la marca. También ofrece redimensionamiento de relación de aspecto y una robusta biblioteca de medios para una mayor flexibilidad en la edición de vídeos.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y compatibilidad técnica de los vídeos para audiencias diversas?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad para todos los espectadores. Además, su redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación aseguran la compatibilidad técnica en diferentes dispositivos y plataformas para presentaciones de vídeo sin problemas.

¿Está diseñado HeyGen con una interfaz fácil de usar para la creación de vídeos, incluso para aquellos nuevos en herramientas de IA?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar que simplifica el proceso de creación de presentaciones de vídeo mejoradas con IA desde cero o usando plantillas. Esto permite a educadores y estudiantes producir eficientemente conferencias en vídeo de alta calidad sin experiencia extensa en edición de vídeo.

