HeyGen capacita a los usuarios para entregar mensajes de vídeo personalizados a escala a través de sus completas capacidades de Alojamiento de Vídeo. La plataforma facilita Secuencias de Correo Electrónico de Vídeo eficientes, ayudando a los profesionales de ventas a alcanzar efectivamente a una audiencia más amplia y mejorar su compromiso de alcance.